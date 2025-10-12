Șoferii din Belgia și Olanda trăiesc deja o experiență pe care mulți din restul Europei o consideră încă science-fiction

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 14:48
562 citiri
Șoferii din Belgia și Olanda trăiesc deja o experiență pe care mulți din restul Europei o consideră încă science-fiction
Șofer Foto: Pexels

Șoferii din Belgia și Olanda au acum semafoare care se fac verzi exact atunci când ajungi în intersecție. Noua tehnologie promite să elimine așteptările inutile, să reducă poluarea și să transforme traficul urban într-un flux mult mai rapid și mai sigur.

În Belgia, peste 230 de intersecții au fost echipate cu acest sistem, care comunică direct cu telefonul șoferului prin aplicații dedicate. Atunci când senzorii detectează un vehicul apropiindu-se și nu există trafic din alte direcții, semaforul comută instantaneu pe verde. Peste 200.000 de șoferi din Flandra au testat deja sistemul, iar rezultatele sunt clare: mai puține opriri, drumuri mai scurte și un consum redus de carburant, scrie Playtech.

Există semafoare care dau prioritate inteligent

Noutatea nu se aplică doar mașinilor. Motocicletele și bicicletele pot beneficia și ele de semnal verde instant, ceea ce face tehnologia utilă pentru întreaga comunitate rutieră. În plus, în Belgia se testează deja funcționalitatea pentru vehiculele de urgență, ambulanțe și mașini de pompieri, care pot traversa intersecțiile fără sirene sau riscul de accidente.

Astfel, traficul devine mai fluid, poluarea urbană scade, iar șoferii câștigă minute importante zi de zi. Totuși, există și o limitare majoră: sistemul nu este încă integrat în aplicații populare precum Google Maps sau Waze, lucru care ar putea aduce tehnologia la scară largă. Autoritățile belgiene confirmă că poartă discuții cu Google pentru o implementare directă.

Următoarea etapă este deja schițată: semafoarele inteligente vor comunica direct cu mașinile, fără aplicații intermediare. Practic, în viitorul apropiat, șoferii vor primi semnal verde automat, la fel de simplu cum folosesc astăzi navigația GPS.

...citeste mai departe despre "Șoferii din Belgia și Olanda trăiesc deja o experiență pe care mulți din restul Europei o consideră încă science-fiction" pe Ziare.com

Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
După ani de zvonuri și promisiuni, Ferrari intră oficial în era electrică. În 2026, brandul din Maranello va lansa prima sa mașină electrică: Ferrari Elettrica, un model care promite să...
Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
Tesla a prezentat în Statele Unite noile variante „Standard” pentru Model 3 și Model Y, descrise oficial drept opțiuni mai accesibile. În practică însă, realitatea este alta: eliminarea...
#tehnologie, #auto, #Europa , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă