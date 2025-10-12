Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 21:01
562 citiri
Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
FOTO Unsplash

După eliminarea încărcătoarelor, producătorii de telefoane se pregătesc să scoată și cablurile USB din pachetul standard. Primul exemplu concret vine de la Sony Xperia 10 VII, care a fost livrat fără încărcător și fără cablu, un detaliu confirmat chiar de cumpărători pe forumurile tech.

Într-o imagine publicată pe subreddit-ul Linus Tech Tips, se observă clar că pe spatele cutiei telefonului lipsește mențiunea cablului de încărcare. Deși Sony nu mai este un lider pe piața smartphone-urilor, decizia ar putea da tonul unei noi tendințe în industrie.

De la încărcător la cablu: noul pas „ecologic” al companiilor

Argumentul oficial e familiar: reducerea deșeurilor electronice și protejarea mediului. După ce Apple a deschis drumul în 2020, odată cu lansarea iPhone 12 fără adaptor de priză, majoritatea marilor producători au urmat exemplul. Acum, justificarea se extinde și la cabluri, se presupune că utilizatorii dețin deja suficiente cabluri USB-C, iar includerea unuia nou ar fi inutilă.

Între timp, Apple a aplicat aceeași logică și pentru AirPods 4 și AirPods Pro 3, care vin fără cablu de încărcare în cutie.

Totuși, dincolo de motivele „verzi”, există și o realitate economică: eliminarea accesoriilor reduce costurile de producție și crește marjele de profit. Astfel, în curând, achiziția unui smartphone ar putea însemna doar telefonul și o cutie.

...citeste mai departe despre "Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta" pe Ziare.com

Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola face, în sfârșit, pasul spre cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google. După luni de așteptare, compania a început distribuirea actualizării Android 16 pentru o parte...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #smartphone, #Android , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă