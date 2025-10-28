Apare un rival pentru Windows și Apple. Humain lansează un sistem de operare AI „fără meniuri, fără iconițe”

Apare un rival pentru Windows și Apple. Humain lansează un sistem de operare AI „fără meniuri, fără iconițe”
Arabia Saudită pregătește o lovitură majoră în domeniul AI: startup-ul Humain a anunțat planurile pentru un centru de date uriaș de 6 GW și un sistem de operare bazat pe inteligență artificială, menit să rivalizeze cu Windows și macOS.

Noua platformă, numită Humain One, promite o interacțiune complet diferită între oameni și tehnologie, fără meniuri, fără iconițe, doar voce și intenții. „Nu vei mai căuta aplicații. Spui ce vrei, iar sistemul face restul”, a explicat CEO-ul Tareq Amin la forumul Fortune Global din Riad.

Un ecosistem AI care vrea să rupă dependența de Occident

Pe lângă sistemul de operare, Humain dezvoltă o platformă software unificată pentru orchestrarea și rularea modelelor AI la scară largă. Scopul? Companiile și instituțiile să poată construi aplicații inteligente fără a depinde de infrastructura marilor giganți americani sau chinezi.

Proiectul este susținut de fonduri saudite și se aliniază strategiei naționale Vision 2030, prin care Arabia Saudită încearcă să-și diversifice economia dincolo de petrol.

Dar ambițiile vin cu provocări. Un centru de date de 6 GW înseamnă consum uriaș de energie, probleme de sustenabilitate și riscuri cibernetice majore. În plus, Humain trebuie să convingă piața globală că poate livra o alternativă reală la ecosistemele tehnologice consacrate.

