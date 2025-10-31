Apple pregătește o revoluție pentru Siri: noul asistent AI va debuta în 2026, alimentat de platforma Apple Intelligence

După ani de critici și de așteptări, Apple se pregătește să lanseze o versiune complet reinventată a lui Siri, construită pe baza platformei Apple Intelligence, ecosistemul de inteligență artificială anunțat în 2024.

Noua generație este programată pentru primăvara lui 2026, odată cu actualizarea iOS 26.4, și promite să transforme Siri dintr-un simplu asistent vocal într-un agent digital inteligent, capabil să înțeleagă contextul, să genereze conținut și să coordoneze aplicații complexe.

Siri 2.0: de la comenzi simple la conversații reale

Apple confirmă oficial că reface Siri de la zero, renunțând la arhitectura veche și construind un sistem complet nou, capabil să susțină interacțiuni fluide și personalizate. Noua versiune va putea redacta e-mailuri și mesaje personalizate, genera rezumate pentru documente, oferi sugestii contextuale.

De asemenea, noul Siri va executa sarcini complexe între aplicații („trimite aceste poze în cel mai recent e-mail de la Andrei și creează un eveniment în calendar”).

Pe scurt, Siri devine un asistent conversațional veritabil, comparabil cu ChatGPT sau Google Gemini, dar integrat nativ în ecosistemul Apple. Spre deosebire de rivalii care se bazează aproape integral pe cloud, Apple alege o abordare hibridă: procesarea se va face local pe dispozitivele cu cipuri din seriile A și M, completată de calcule în cloud doar atunci când este absolut necesar.

Astfel, compania promite viteze ridicate și protecție totală a datelor personale, fără ca mesajele, notițele sau istoricul conversațiilor să părăsească dispozitivul utilizatorului.

