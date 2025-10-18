Samsung Electronics se pregătește să intre într-o nouă eră a designului. Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, compania va prezenta primul său smartphone tri-fold, cunoscut neoficial sub numele de Galaxy G Fold sau Z Fold, în cadrul summit-ului APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), care se va desfășura la Gyeongju, Coreea de Sud, între 27 octombrie și 1 noiembrie 2025.

Primul telefon Samsung cu două balamale și trei ecrane

Modelul tri-fold va fi primul dispozitiv Samsung cu două balamale, capabil să se plieze în trei segmente distincte. Designul său modular permite ca telefonul să funcționeze atât ca un smartphone clasic, cât și ca o tabletă extinsă, oferind o suprafață de afișare mult mai mare atunci când este complet deschis.

Sursele citate de Bloomberg afirmă că noul model va fi prezentat oficial în cadrul summit-ului APEC, însă nu va fi disponibil pentru testare directă de către public. Prototipul va fi expus sub sticlă, în cadrul unei prezentări exclusiviste, urmând ca lansarea comercială să aibă loc până la finalul acestui an.

Deși Samsung a fost pionierul segmentului pliabilelor începând cu 2019, piața a devenit rapid una competitivă, cu numeroși jucători chinezi care lansează alternative performante. Printre aceștia se numără și Huawei, care a prezentat anul trecut primul său dispozitiv tri-fold, Mate XT. Cu noul G Fold, Samsung intenționează să-și recâștige poziția de lider în inovația hardware.

Lansarea vine într-un context în care interesul pentru telefoanele pliabile este din nou în creștere. Modelul Galaxy Z Fold 7, lansat în iulie, a fost lăudat pentru designul său mai subțire și mai ușor, stabilind noi standarde în segmentul premium.

Ads

Însă competiția se va intensifica rapid. Pe lângă Huawei, Apple se pregătește să intre în această nișă cu primul său iPhone pliabil, așteptat în 2026.

...citeste mai departe despre "Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile" pe Ziare.com

Ads