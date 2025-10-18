Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:54
95 citiri
Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile
FOTO Samsung

Samsung Electronics se pregătește să intre într-o nouă eră a designului. Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, compania va prezenta primul său smartphone tri-fold, cunoscut neoficial sub numele de Galaxy G Fold sau Z Fold, în cadrul summit-ului APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), care se va desfășura la Gyeongju, Coreea de Sud, între 27 octombrie și 1 noiembrie 2025.

Primul telefon Samsung cu două balamale și trei ecrane

Modelul tri-fold va fi primul dispozitiv Samsung cu două balamale, capabil să se plieze în trei segmente distincte. Designul său modular permite ca telefonul să funcționeze atât ca un smartphone clasic, cât și ca o tabletă extinsă, oferind o suprafață de afișare mult mai mare atunci când este complet deschis.

Sursele citate de Bloomberg afirmă că noul model va fi prezentat oficial în cadrul summit-ului APEC, însă nu va fi disponibil pentru testare directă de către public. Prototipul va fi expus sub sticlă, în cadrul unei prezentări exclusiviste, urmând ca lansarea comercială să aibă loc până la finalul acestui an.

Deși Samsung a fost pionierul segmentului pliabilelor începând cu 2019, piața a devenit rapid una competitivă, cu numeroși jucători chinezi care lansează alternative performante. Printre aceștia se numără și Huawei, care a prezentat anul trecut primul său dispozitiv tri-fold, Mate XT. Cu noul G Fold, Samsung intenționează să-și recâștige poziția de lider în inovația hardware.

Lansarea vine într-un context în care interesul pentru telefoanele pliabile este din nou în creștere. Modelul Galaxy Z Fold 7, lansat în iulie, a fost lăudat pentru designul său mai subțire și mai ușor, stabilind noi standarde în segmentul premium.

Însă competiția se va intensifica rapid. Pe lângă Huawei, Apple se pregătește să intre în această nișă cu primul său iPhone pliabil, așteptat în 2026.

...citeste mai departe despre "Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile" pe Ziare.com

Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Pe măsură ce zvonurile despre noul Samsung Galaxy S26 Ultra se înmulțesc, interesul fanilor Android a ajuns la cote maxime. Considerat deja cel mai așteptat flagship al anului 2026, telefonul...
Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
După patru ani de viață, Samsung Galaxy A52s iese oficial din programul de actualizări software al companiei. Lansat în septembrie 2021, telefonul a fost unul dintre cele mai populare modele...
#tehnologie, #Samsung, #smartphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0889 RON

0.0005

1 USD = 4.3489 RON

-0.0153
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele