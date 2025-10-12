Samsung pregătește primul telefon trifold al companiei. Ar putea ajunge și pe piața americană

Samsung pregătește primul telefon trifold al companiei. Ar putea ajunge și pe piața americană
Planurile Samsung pentru lansarea primului său telefon trifold intră într-o nouă etapă. Deși inițial părea că dispozitivul futurist va fi disponibil doar pe piețe limitate, apar tot mai multe indicii că gigantul coreean ia în calcul și Statele Unite.

În mod tradițional, modelele experimentale ale companiei, precum Galaxy Z Fold 6 SE, au fost rezervate pentru Coreea de Sud și China. O deschidere către SUA ar marca o schimbare de strategie importantă și ar aduce Samsung în poziția de pionier pe piața americană a telefoanelor pliabile cu design trifold.

Cum ar putea arăta noul Galaxy Z TriFold

Zvonurile vorbesc despre o carcasă din titan, 16 GB RAM și procesorul de top Snapdragon 8 Elite de la Qualcomm. Dar adevărata atracție va fi, evident, ecranul trifold, gândit să ofere o experiență complet nouă pentru utilizatori.

Un succes pe piața americană ar putea reabilita imaginea Samsung, afectată în ultimii ani de percepția că nu mai inovează la fel de rapid. Modelul Galaxy Z Fold 7 a adus deja o schimbare pozitivă, cererea depășind așteptările și forțând compania să crească producția. Totuși, rivalii de la Huawei au reușit să devanseze Samsung pe segmentul pliabilelor, chiar dacă dispozitivele lor nu sunt disponibile în SUA.

