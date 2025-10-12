Samsung vrea să-ți simplifice casa inteligentă: SmartThings unește rețelele Thread într-un singur ecosistem

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 21:38
349 citiri
Samsung vrea să-ți simplifice casa inteligentă: SmartThings unește rețelele Thread într-un singur ecosistem
Lămpile ornamentale FOTO Pixabay

Dacă până acum trebuia să jonglezi între aplicații diferite pentru becuri, prize și senzori de la diverși producători, Samsung promite să rezolve măcar o parte din problemă. Odată cu actualizarea lansată pe 1 octombrie, SmartThings suportă unificarea rețelelor Thread, ceea ce înseamnă că dispozitive smart de la branduri diferite pot comunica acum în aceeași rețea.

Thread este protocolul care stă la baza multor gadget-uri moderne pentru case inteligente. Consumă foarte puțină energie și funcționează ca o rețea mesh, unde dispozitivele se conectează între ele și extind singure acoperirea în locuință. Versiunea 1.4, apărută în 2024, a adus tocmai funcția care lipsea: posibilitatea ca produse de la producători diferiți să fie parte din aceeași rețea, fără să mai creezi insule izolate de gadget-uri.

De ce contează această schimbare

Unificarea aduce beneficii clare. În primul rând, acoperirea devine mai bună și mai stabilă: dacă un dispozitiv cedează, rețeaua se reface automat prin celelalte. În al doilea rând, configurarea devine mult mai simplă, pentru că nu mai există riscul de a crea mai multe rețele care nu comunică între ele. În al treilea rând, utilizatorul poate adăuga sau șterge routere de la orice brand compatibil, fără restricții.

Comparat cu Google Home, SmartThings se numără printre primele platforme care implementează Thread 1.4 cu credential sharing, adică o rețea unificată unde toate dispozitivele colaborează indiferent de marcă, cu viteze mai bune și mai multă stabilitate.

Există însă și limite. Funcția este disponibilă doar pentru dispozitive compatibile cu Thread 1.4. Gadget-urile mai vechi, pe Zigbee sau doar Wi-Fi, pot funcționa în continuare prin alte protocoale, dar nu vor beneficia de avantajele noii rețele. În plus, fiecare producător trebuie să-și actualizeze hub-urile la standardul 1.4, iar asta nu se întâmplă simultan peste tot.

...citeste mai departe despre "Samsung vrea să-ți simplifice casa inteligentă: SmartThings unește rețelele Thread într-un singur ecosistem" pe Ziare.com

Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde...
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
OpenAI a scris din nou istorie. De data aceasta nu cu ChatGPT, ci cu Sora, aplicația care transformă textul în videoclipuri generate complet de inteligență artificială. Lansată recent, Sora...
#tehnologie, #Samsung, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă