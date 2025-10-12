Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:28
317 citiri
Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
FOTO Samsung

Modelul „Pro” din seria Galaxy ar putea fi doar cu numele. Zvonurile lansate de cunoscutul insider Ice Universe sugerează că Galaxy S26 Pro nu va aduce schimbările pe care fanii le așteaptă, riscând să fie doar o versiune rebranduită a modelului standard.

Deja seria Galaxy S25 a adus un mic cutremur în portofoliul Samsung prin înlocuirea modelului Plus cu Edge, mișcare considerată inspirată. Acum, compania pare să pregătească o nouă mutare de marketing: adio „Plus”, bun venit „Pro”. Problema este că, dacă specificațiile se confirmă, „Pro”-ul va fi mai degrabă un „vanilla” mascat.

Specificații care nu justifică eticheta „Pro”

Potrivit scurgerilor de informații, camera principală va primi un senzor nou, dar de aceeași dimensiune, ceea ce înseamnă că diferențele reale ar putea fi minime, chiar și cu ajutorul AI-ului. La fel, înlocuirea camerei ultrawide de 12 MP cu una de 50 MP pare impresionantă doar pe hârtie, pentru că senzorul ales ar fi unul ieftin, incapabil să producă imagini semnificativ mai bune.

Și mai problematic, camera telefoto 3X rămâne aceeași din generațiile trecute, cu senzor de 10 MP, reciclat de ani buni. Pe partea Ultra, Samsung merge pe aceeași rețetă: senzorul periscop de 50 MP introdus la Galaxy S24 Ultra va fi păstrat timp de patru ani, de la S24 până la S27. Așadar, evoluția reală a imaginii va veni aproape exclusiv din procesarea software și optimizările AI.

În plus, există chiar zvonuri despre un posibil downgrade: senzorul telefoto 3X al lui Galaxy S26 Ultra ar putea trece de la 12 MP la 10 MP, diferența urmând să fie „acoperită” prin artificii software. Cât despre camera principală de 200 MP, speranțele pentru un senzor Sony mai performant au fost spulberate – Samsung ar fi considerat varianta prea scumpă și va rămâne la soluția actuală.

...citeste mai departe despre "Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele" pe Ziare.com

Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare...
#tehnologie, #Samsung, #smartphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă