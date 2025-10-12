Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului

Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil într-o variantă portocalie intensă, aproape identică cu nuanța „Cosmic Orange” promovată recent pe iPhone 17 Pro Max.

Fotografiile apărute online, atribuite unor surse de încredere din lanțul de producție, au generat valuri de reacții în comunitățile tech. În timp ce unii fani salută schimbarea de ton, considerând-o „cea mai vibrantă alegere de până acum”, alții cred că noua culoare este prea îndrăzneață pentru un model Ultra.

Design mai rotunjit și un modul foto redesenat

Pe lângă nuanțele noi, imaginile confirmă și câteva modificări de design. Galaxy S26 Ultra ar urma să păstreze aspectul general al seriei, dar cu margini mai rotunjite și o carcasă mai ergonomic, detalii care ar putea îmbunătăți confortul la utilizare.

Modulul foto primește și el o ajustare subtilă: un inel metalic în jurul celor trei camere principale, similar cu cel de pe Galaxy Fold7, ceea ce oferă un aspect mai unitar și elegant. Restul configurației, inclusiv poziția senzorilor și a blițului, rămâne aproape neschimbat față de generația S25 Ultra.

Pe partea frontală, Samsung continuă formula câștigătoare: display plat, margini ultra-subțiri și cameră selfie tip punch-hole central. Totuși, compania ar putea introduce un filtru de confidențialitate integrat în ecran, menit să reducă unghiurile de vizibilitate, o funcție gândită pentru protejarea datelor afișate pe ecranul telefonului.

Potrivit zvonurilor, Samsung ar urma să revină la procesoarele Exynos chiar și pentru varianta Ultra, după o pauză de un an. În anumite regiuni, flagshipul ar fi livrat cu Exynos 2500, în timp ce alte piețe vor primi versiunea cu Snapdragon 8 Gen 4.

Pe partea de autonomie, informațiile de până acum arată că bateria rămâne neschimbată, probabil tot de 5.000 mAh, cu încărcare rapidă de 45 W.

