Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:47
257 citiri
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
FOTO: GSMArena

Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil într-o variantă portocalie intensă, aproape identică cu nuanța „Cosmic Orange” promovată recent pe iPhone 17 Pro Max.

Fotografiile apărute online, atribuite unor surse de încredere din lanțul de producție, au generat valuri de reacții în comunitățile tech. În timp ce unii fani salută schimbarea de ton, considerând-o „cea mai vibrantă alegere de până acum”, alții cred că noua culoare este prea îndrăzneață pentru un model Ultra.

Design mai rotunjit și un modul foto redesenat

Pe lângă nuanțele noi, imaginile confirmă și câteva modificări de design. Galaxy S26 Ultra ar urma să păstreze aspectul general al seriei, dar cu margini mai rotunjite și o carcasă mai ergonomic, detalii care ar putea îmbunătăți confortul la utilizare.

Modulul foto primește și el o ajustare subtilă: un inel metalic în jurul celor trei camere principale, similar cu cel de pe Galaxy Fold7, ceea ce oferă un aspect mai unitar și elegant. Restul configurației, inclusiv poziția senzorilor și a blițului, rămâne aproape neschimbat față de generația S25 Ultra.

Pe partea frontală, Samsung continuă formula câștigătoare: display plat, margini ultra-subțiri și cameră selfie tip punch-hole central. Totuși, compania ar putea introduce un filtru de confidențialitate integrat în ecran, menit să reducă unghiurile de vizibilitate, o funcție gândită pentru protejarea datelor afișate pe ecranul telefonului.

Potrivit zvonurilor, Samsung ar urma să revină la procesoarele Exynos chiar și pentru varianta Ultra, după o pauză de un an. În anumite regiuni, flagshipul ar fi livrat cu Exynos 2500, în timp ce alte piețe vor primi versiunea cu Snapdragon 8 Gen 4.

Pe partea de autonomie, informațiile de până acum arată că bateria rămâne neschimbată, probabil tot de 5.000 mAh, cu încărcare rapidă de 45 W.

...citeste mai departe despre "Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului" pe Ziare.com

iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare...
Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top
Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top
Motorola se pregătește să atace direct segmentul „ultra-slim” dominat de Apple, cu noul Edge 70, cunoscut în unele zvonuri drept Moto X70 Air. Lansarea este programată pentru 5 noiembrie,...
#tehnologie, #smartphone, #Samsung , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă