Google schimbă regulile jocului pe Android: schimbarea vine cu un ecran mai uniform și mai elegant

Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 12:21
921 citiri
Google schimbă regulile jocului pe Android: schimbarea vine cu un ecran mai uniform și mai elegant
FOTO Unsplash

Google a anunțat o modificare radicală în Acordul de Distribuție pentru Dezvoltatori (DDA), care obligă toți creatorii de aplicații Android să suporte formatul themed app icons. Practic, fiecare aplicație va trebui să-și adapteze pictograma la paleta de culori a interfeței telefonului, eliminând aspectul de până acum, în care doar unele aplicații se integrau în tema aleasă.

Samsung va impune regulile cu One UI 8.5

Noua cerință intră oficial în vigoare din 15 octombrie, iar dezvoltatorii care refuză să se conformeze riscă sancțiuni, inclusiv eliminarea aplicațiilor din Play Store. Google a vizat în mod special companiile care până acum nu doreau să ofere opțiunea de modificare a iconițelor, invocând protejarea identității de brand.

Samsung este primul mare producător care va aplica regulile fără excepție. Surse apropiate companiei au confirmat că One UI 8.5, viitoarea interfață pentru telefoanele Galaxy, va forța adaptarea tuturor pictogramelor la tema de culoare selectată de utilizator. Asta înseamnă că și aplicațiile vechi sau neactualizate vor fi integrate vizual în meniuri și pe ecranul principal.

Deși One UI 8.0 a început deja să fie distribuit, suportul obligatoriu pentru themed app icons va deveni standard abia cu One UI 8.5. Între timp, presiunea pusă de Google face ca majoritatea aplicațiilor să primească rapid actualizările necesare.

...citeste mai departe despre "Google schimbă regulile jocului pe Android: schimbarea vine cu un ecran mai uniform și mai elegant" pe Ziare.com

Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola face, în sfârșit, pasul spre cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google. După luni de așteptare, compania a început distribuirea actualizării Android 16 pentru o parte...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #Android, #Samsung , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă