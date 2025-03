Samsung sare peste One UI 7.1 și accelerează lansarea One UI 8 cu Android 16: ce înseamnă asta pentru utilizatori?

După un fiasco în jurul lansării One UI 7.0, Samsung pare decis să sară peste versiunea 7.1 și să își concentreze eforturile pe One UI 8, bazat pe Android 16. Această decizie ar putea schimba complet strategia companiei în ceea ce privește actualizările software, dar vine și cu riscuri semnificative.

De ce renunță Samsung la One UI 7.1?

Lansarea One UI 7.1 ar fi venit târziu, într-un moment în care Google finalizează deja Android 16. Potrivit calendarului oficial, Pixel-urile vor primi Android 16 din iunie, iar Samsung ar risca să rămână în urmă față de competitori, întârziind și mai mult procesul de actualizare.

În plus, problemele apărute la One UI 7.0 au afectat deja imaginea companiei, iar alocarea de resurse pentru o revizie intermediară ar putea fi o pierdere de timp. În schimb, Samsung ar prefera să accelereze lansarea One UI 8, chiar dacă asta înseamnă o versiune incompletă la început, urmată de One UI 8.1, care ar aduce funcțiile lipsă.

Dacă Samsung își menține noul ritm, One UI 8.0 ar putea fi lansat încă din această toamnă, dar fără toate funcționalitățile planificate. Versiunea One UI 8.1, cu toate îmbunătățirile, ar putea fi rezervată pentru Galaxy S26, lansat la începutul lui 2026.

În ceea ce privește utilizatorii actuali, seria Galaxy S24 ar putea primi Android 16 și One UI 8 la scurt timp după Pixel-uri, iar dispozitivele mai vechi, precum Galaxy S23 și gama Z Fold/Flip, vor trebui probabil să aștepte până la sfârșitul anului sau începutul lui 2026.

