Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy

Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 08:09
716 citiri
Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy
FOTO Unsplash

Deși abia a început distribuirea actualizării One UI 8 bazată pe Android 16, deja au apărut informații despre următorul mare update, One UI 8.5. Firmware-ul testat dezvăluie o serie de funcții noi și schimbări de design care vor ajunge pe telefoanele Galaxy în următoarele luni.

Printre noutăți se numără un „Private Display” ce limitează vizibilitatea ecranului din unghiuri laterale, astfel încât doar utilizatorul să vadă clar conținutul, precum și un sistem automat de filtrare a apelurilor inspirat de Pixel, care ar putea respinge spam-ul fără ca tu să ridici telefonul.

Ce aduce One UI 8.5 pentru utilizatorii Galaxy

Funcția Quick Share va primi suport NFC pentru transferuri rapide prin simpla apropiere a două telefoane, iar aplicația Samsung Weather va reintegra monitorizarea polenului – o veste bună pentru cei cu alergii. Tot cu One UI 8.5, în ecranul principal va apărea un shortcut dedicat agenților AI, cu posibilitatea de a alege între Gemini, Perplexity sau Gauss pentru răspunsuri rapide și scurte.

La nivel vizual, interfața va primi accente inspirate de iOS: setări mai compacte, buton de căutare mutat jos și efecte vizuale noi. Utilizatorii avansați vor putea dezactiva temporar Auto Blocker, pentru a instala aplicații din surse externe, iar sistemul va detecta automat luminile intermitente din videoclipuri pentru a proteja persoanele sensibile.

Cireașa de pe tort este panel-ul complet personalizabil: fiecare modul va putea fi mutat, ascuns sau rearanjat, oferind un nivel de libertate pe care Samsung nu l-a mai oferit până acum.

...citeste mai departe despre "Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy" pe Ziare.com

Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung se pregătește să aducă pe laptopuri o funcție pe care până acum o oferea doar telefoanelor sale premium: localizarea offline. Noile modele de laptopuri din portofoliul companiei vor...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă