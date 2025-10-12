Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 20:00
449 citiri
Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy
FOTO Unsplash

Samsung vrea să rezolve o problemă frecventă pentru cei care folosesc telefonul în locuri publice: privirile indiscrete. În loc de folii speciale pentru ecran, compania lucrează la o funcție nativă, denumită Privacy Display, descoperită recent în codul One UI 8.5.

Descrierea oficială din firmware spune clar: „Limitează vizibilitatea ecranului din unghiuri laterale pentru a vă proteja confidențialitatea în public.” Practic, atunci când este activată, funcția face ca afișajul să fie vizibil doar din față, reducând unghiurile laterale de vizualizare.

Cum va funcționa Privacy Display pe Galaxy S26 Ultra

Capturile de ecran distribuite de utilizatorul X Achultra arată că funcția poate fi activată manual, programată la anumite ore sau setată pe „Auto Privacy”, astfel încât să pornească singură în locuri aglomerate, cum ar fi lifturi, transport public sau cafenele. În plus, utilizatorii vor putea alege aplicațiile pentru care să fie activă protecția.

Funcționalitatea pare să meargă și mai departe: Samsung ar putea permite mascarea doar a unor elemente de pe ecran, precum notificările, ferestrele picture-in-picture sau imaginile din galerie marcate ca private. Chiar și introducerea codului PIN sau a parolelor va putea fi protejată de ochii celor din jur. Există și o opțiune numită „Confidențialitate maximă”, care reduce suplimentar luminozitatea pentru a îngreuna și mai mult vizualizarea conținutului.

Totuși, noua tehnologie nu va fi disponibilă pe toate telefoanele. Din informațiile actuale, Privacy Display va necesita suport hardware dedicat și va fi exclusivă pentru Galaxy S26 Ultra. Modelele mai vechi sau versiunile standard și Plus ale seriei S26 nu vor primi această funcție, chiar dacă vor fi actualizate la One UI 8.5.

...citeste mai departe despre "Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy" pe Ziare.com

Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare...
#tehnologie, #Samsung, #smartphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă