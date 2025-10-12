Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă

Samsung se pregătește să aducă pe laptopuri o funcție pe care până acum o oferea doar telefoanelor sale premium: localizarea offline. Noile modele de laptopuri din portofoliul companiei vor putea fi urmărite, blocate sau șterse de la distanță, chiar și atunci când sunt oprite sau deconectate de la internet.

Funcția, dezvoltată în parteneriat cu Qualcomm, va fi disponibilă inițial pe dispozitivele echipate cu noul chipset Snapdragon X2 Elite, construit pe o arhitectură adaptată din zona smartphone-urilor. Acesta include hardware dedicat pentru transmiterea unui semnal de localizare wireless cu consum minim de energie, suficient pentru ca laptopul să poată fi detectat timp de săptămâni întregi, chiar și în modul shutdown sau cu bateria complet descărcată.

Snapdragon Guardian, tehnologia care transformă laptopurile în „smart tag-uri”

Noua funcționalitate face parte din platforma Snapdragon Guardian, prezentată recent de Qualcomm. Aceasta permite nu doar localizarea dispozitivului, ci și blocarea sau ștergerea datelor sensibile de pe SSD atunci când laptopul este pierdut sau furat. Sistemul se bazează pe conectivitatea 4G, 5G și Wi-Fi 7 integrată direct în chipset, eliminând nevoia unei conexiuni active la rețea.

Deocamdată, nu este clar dacă Qualcomm va oferi și platforma software completă sau dacă funcția va fi integrată printr-un serviciu deja existent, precum Find My. Cert este că Samsung intenționează să extindă treptat această capabilitate pe mai multe modele de laptopuri, după ce prima implementare va apărea pe seria Galaxy Book cu Snapdragon X2 Elite.

