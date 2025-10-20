Samsung rupe tăcerea: nu va exista un Galaxy S26 Pro. Ce smartphone-uri va oferi seria S26

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 18:16
FOTO: GSMArena

După săptămâni de speculații și capturi „scăpate” pe internet, zvonul privind apariția unui model Galaxy S26 Pro poate fi, în sfârșit, pus pe pauză. Potrivit publicației SamMobile, surse apropiate de companie confirmă că Samsung nu are în plan niciun model Pro pentru seria de flagship-uri care va fi lansată în ianuarie 2026.

În locul acestuia, compania va păstra formula clasică și testată: Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra. Cu alte cuvinte, Samsung continuă să mizeze pe aceeași trei modele de succes, diferențiată în special prin mărimea ecranului, materialele folosite și performanța sistemului de camere.

Fără „Pro”, fără „Edge”

Zvonurile despre un model „Pro” au apărut după o presupusă captură de ecran dintr-un document de marketing, în care denumirea „S26 Pro” era menționată ca parte a seriei. Surse apropiate companiei spun însă că a fost vorba doar de o eroare de traducere automată într-un material intern.

De asemenea, lipsa unui nou model Edge confirmă informațiile anterioare potrivit cărora Samsung a renunțat complet la formatul ultrasubțire, pe fondul vânzărilor slabe ale Galaxy S25 Edge.

