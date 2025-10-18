Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship

Pe măsură ce zvonurile despre noul Samsung Galaxy S26 Ultra se înmulțesc, interesul fanilor Android a ajuns la cote maxime. Considerat deja cel mai așteptat flagship al anului 2026, telefonul a apărut din nou într-un set de imagini neoficiale care confirmă direcția de design și oferă indicii despre specificațiile interne.

În imaginile recente, Galaxy S26 Ultra apare alături de o nouă carcasă de protecție, iar ceea ce atrage imediat atenția este modulul foto redesenat. Spre deosebire de generațiile anterioare, S26 Ultra va avea o insulă subțire care reunește cele trei camere principale, o alegere estetică inspirată din designul seriei mid-range Galaxy A.

Galaxy S26 Ultra, surprins într-un nou leak cu un detaliu de design clar

Această schimbare vine ca o ruptură vizuală față de modelele S24 Ultra și S25 Ultra, unde camerele erau dispuse direct în carcasă, fără un modul separat. Se pare că Samsung a decis să uniformizeze designul între seriile sale, renunțând la diferențierea estetică dintre flagshipuri și modelele standard.

În același timp, un alt detaliu interesant apărut în leakurile recente este noua variantă de culoare portocalie, care ar urma să fie una dintre opțiunile exclusive la lansare.

Ce procesor va alimenta noul Galaxy S26 Ultra?

Există trei scenarii majore vehiculate până acum: Prima variantă este folosirea Exynos 2600, cipset produs intern de Samsung în procesul de fabricație pe 2 nanometri, despre care mai multe surse afirmă că ar fi pregătit pentru întreaga gamă Galaxy S26, cel puțin în Europa.

A doua ipoteză, și cea mai probabilă conform analiștilor, este că S26 Ultra va fi echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5, cel mai performant procesor de la Qualcomm, rezervat modelelor premium din seria.

Cea de-a treia teorie combină primele două: un Snapdragon 8 Elite Gen 5 „Made for Galaxy”, o versiune personalizată și fabricată chiar de Samsung, tot în procesul de 2 nm, ceea ce ar permite performanțe mai bune și eficiență energetică superioară față de cipul standard, produs de TSMC pe 3 nm.

Indiferent de soluția finală pentru procesor, toate semnele indică faptul că Galaxy S26 Ultra va fi centrul atenției în 2026, cu un design unificat, performanță de top și un accent tot mai mare pe fotografie și AI.

Lansarea este așteptată în primăvara anului 2026, dar Samsung ar putea oferi primele detalii oficiale chiar din ianuarie, la evenimentul său Galaxy Unpacked.

