Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:00
73 citiri
Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge
FOTO Unsplash

Samsung pare pregătită să închidă capitolul Edge din gama sa de flagship-uri. Potrivit publicației sud-coreene Newspim, compania a decis să oprească dezvoltarea viitorului Galaxy S26 Edge, la doar câteva luni după lansarea modelului S25 Edge, un telefon care nu a reușit să atingă obiectivele de vânzări și nici să convingă publicul că are o identitate proprie în portofoliul Samsung.

Galaxy S25 Edge s-a vândut în doar 1,31 milioane de unități la nivel global, mult sub modelele „surori” din aceeași gamă: 5,05 milioane pentru Galaxy S25 Plus și 12,18 milioane pentru S25 Ultra. Deși a fost promovat ca un smartphone high-end „ultraslim”, cu un design elegant și margini curbate, vânzările reduse au arătat că piața nu a răspuns acestui concept.

Lansat în avans, cu scopul de a contracara noul iPhone Air, Galaxy S25 Edge trebuia să atragă utilizatorii care doreau un dispozitiv premium, dar mai ușor și mai subțire. În realitate însă, mulți cumpărători au preferat modelele clasice, mai puternice sau cu autonomie mai mare, ceea ce a făcut ca Edge să rămână o variantă de nișă.

Samsung pregătește o reorganizare a gamei Galaxy S26

Potrivit acelorași surse, seria Galaxy S26 va reveni la structura tradițională în trei versiuni: modelul de bază, un Galaxy S26 Plus (care revine în ofertă, după zvonuri că ar fi fost anulat) și flagship-ul S26 Ultra. În plus, Samsung ar putea introduce pentru prima dată o denumire „Pro” pentru modelul standard, într-o încercare de a-l poziționa direct în competiție cu iPhone 17 Pro.

Angajații companiei ar fi fost deja informați că proiectul S26 Edge a fost închis oficial, iar șansele ca linia să fie reluată sunt reduse. Totuși, există surse interne care susțin că dezvoltarea modelului Edge era aproape finalizată, ceea ce ar putea permite o relansare sub un alt nume dacă cererea din piață o va justifica.

...citeste mai departe despre "Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge" pe Ziare.com

Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
Samsung pregătește o mișcare care ar putea schimba din nou echilibrul pe piața smartphone-urilor premium. Surse apropiate companiei spun că gigantul sud-coreean va produce intern propria...
iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează
iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează
Apple pare pregătită să reînvie o tehnologie foto care a dispărut odată cu Galaxy S9: diafragma variabilă. Potrivit informațiilor venite din lanțul de producție, iPhone 18 Pro și Pro Max...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0884 RON

-0.0001

1 USD = 4.3642 RON

-0.0096
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  6. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  10. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"