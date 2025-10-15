Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta

Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială care îți filtrează convorbirile și îți spune, în timp real, cine te sună și de ce. Funcția, integrată în One UI 8.5, seamănă cu cea introdusă de Google pe Pixel, dar vine cu o doză suplimentară de control și personalizare.

AI-ul nu doar că răspunde la apeluri suspecte, ci și vorbește în locul tău, cerând apelantului să explice motivul convorbirii. În câteva secunde, primești pe ecran o transcriere automată a răspunsului, iar sistemul îți oferă opțiuni rapide: să respingi, să amâni sau să preiei apelul. Totul se petrece fără ca tu să spui un cuvânt.

Cum funcționează filtrul inteligent de apeluri

Funcția Automatic Call Screening este declanșată printr-un sistem de filtre anti-spam. Dacă un număr este identificat ca fiind asociat cu reclame agresive, escrocherii sau apeluri internaționale suspecte, AI-ul intervine automat.

Mai mult, poți seta ca asistentul să răspundă oricărui apel la care nu reacționezi la timp sau imediat, atunci când telefonul este în modul Silențios.

Deși debutul acestei funcții este așteptat ca exclusivitate pentru Galaxy S26, procesarea vocală și analiza apelurilor se bazează pe tehnologiile Gemini AI de la Google, ceea ce înseamnă că în timp ar putea ajunge și pe alte modele actualizate la One UI 8.5.

