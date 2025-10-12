Samsung schimbă rețeta Galaxy S26: „vanilla” devine Pro, Plus dispare, iar Ultra pierde ADN-ul Note

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 21:05
386 citiri
Samsung schimbă rețeta Galaxy S26: „vanilla” devine Pro, Plus dispare, iar Ultra pierde ADN-ul Note
FOTO Unsplash

Zvonurile venite din lanțul de aprovizionare sugerează că seria Galaxy S26 va marca o repoziționare de brand majoră pentru Samsung. Modelul de bază „vanilla” va fi rebotezat Galaxy S26 Pro, varianta Plus dispare și este înlocuită de un S26 Edge, iar Ultra se transformă într-un flagship mai mare, dar fără legătura clasică cu seria Note.

Specificații fără mari surprize

Din păcate, schimbările par mai mult de marketing decât de hardware. Galaxy S26 Pro ar urma să vină cu un setup foto deja bine cunoscut: senzor principal de 50 MP, ultra-wide de 12 MP, telephoto de 10 MP cu zoom optic 3x și o cameră selfie de 12 MP.

Pe partea de top, S26 Ultra va păstra formula deja folosită: sistem foto de 200 + 50 + 50 + 10 MP, cu mici optimizări la lentile și senzori, plus aceeași cameră frontală de 12 MP. Nici S26 Edge nu aduce revoluții — doar un aranjament dual cu senzor principal de 200 MP și ultra-wide de 50 MP.

Ce aduce totuși nou S26 Ultra

Singurele noutăți notabile țin de design și funcționalitate. Modelul Ultra va avea colțuri mai rotunjite, o schimbare menită să atragă utilizatorii care nu au fost fanii stilului Note. În plus, Samsung pregătește o funcție ce ar putea face valuri: „Privacy Display”, un ecran care blochează privirile curioșilor din jur fără să fie nevoie de folii speciale de protecție.

Deși rețeta camerelor foto pare să fi rămas încremenită în timp, Samsung mizează pe un refresh de branding și pe funcții de confidențialitate pentru a face seria Galaxy S26 atractivă.

...citeste mai departe despre "Samsung schimbă rețeta Galaxy S26: „vanilla” devine Pro, Plus dispare, iar Ultra pierde ADN-ul Note" pe Ziare.com

Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung se pregătește să aducă pe laptopuri o funcție pe care până acum o oferea doar telefoanelor sale premium: localizarea offline. Noile modele de laptopuri din portofoliul companiei vor...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă