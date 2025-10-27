Un telefon samsung Galaxy S25+ a luat foc dintr-o dată. Cum s-a întâmplat și ce face gigantul tech acum

Un incident neașteptat ridică semne de întrebare asupra siguranței noii game de telefoane Samsung. Un Galaxy S25+ ar fi luat foc din senin în Coreea de Sud, potrivit relatărilor proprietarului, care susține că dispozitivul nu era la încărcat și funcționa normal până în momentul incidentului.

Telefonul s-a supraîncălzit brusc și a degajat fum toxic

Utilizatorul a declarat că smartphone-ul a devenit brusc foarte fierbinte la atingere, urmat de un sunet de pocnitură și de un fâsâit puternic, însoțit de degajări de fum și gaze fierbinți. Din fericire, combustia bateriei nu a produs flăcări vizibile, iar proprietarul a reușit să arunce telefonul pe podea înainte ca acesta să se deterioreze complet.

Dispozitivul a fost găsit „ars superficial”, fără urme de explozie violentă, un aspect care sugerează că bateria Li-Ion utilizată de Samsung a reușit să limiteze propagarea incendiului. Totuși, specialiștii avertizează că fumul toxic rezultat în astfel de situații poate fi extrem de periculos, mai ales dacă incidentul are loc în spații închise, cum ar fi într-un vehicul sau avion.

Incidentul a avut loc în afara procesului de încărcare

Ceea ce face cazul și mai îngrijorător este faptul că telefonul nu era conectat la priză în momentul defectului, ceea ce sugerează o defecțiune internă spontană. În scenarii similare, supraîncălzirea spontană a acumulatorilor poate fi declanșată de defecte de fabricație, deteriorări mecanice sau probleme legate de circuitele de management al energiei.

Proprietarul a predat dispozitivul unui centru de service Samsung, iar compania a confirmat că a demarat o investigație tehnică detaliată pentru a determina cauza exactă a evenimentului.

Deocamdată, Samsung nu a emis un comunicat oficial privind cazul, dar, dacă investigația confirmă o defecțiune de fabricație, producătorul ar putea fi nevoit să anunțe o inspecție preventivă sau chiar o rechemare limitată a modelelor afectate.

