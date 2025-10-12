Samsung schimbă regulile jocului. Cum îți repari telefonul fără să mai ieși din casă

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:11
308 citiri
Samsung schimbă regulile jocului. Cum îți repari telefonul fără să mai ieși din casă
FOTO Samsung

Samsung aduce în București și în împrejurimi o serie de servicii care promit să facă experiența deținătorilor de Galaxy S și Galaxy Z mult mai simplă. Ideea este clară: să nu mai pierzi timp și să nu-ți modifici programul doar pentru a rezolva o problemă tehnică.

Printre noutăți se află Van Service, un sistem prin care telefonul este ridicat direct de la tine de acasă, dus într-un service autorizat și adus înapoi reparat în maximum 24 de ore. Astfel, vizitele la centrele de reparații devin opționale.

Locker non-stop și telefon de rezervă

Pentru cei cu agende încărcate, Samsung a introdus Service Locker, disponibil la APACA, care funcționează ca un punct de predare și ridicare 24/7, inclusiv în weekenduri. Practic, poți lăsa oricând telefonul, tableta sau smartwatch-ul pentru reparații, fără să depinzi de un orar fix.

În plus, există și Loan Service, prin care clienții Galaxy S și Galaxy Z primesc un model de top de folosit pe toată perioada în care dispozitivul lor se află în service. Iar pentru cei curioși de noile modele pliabile, Samsung a creat programul Buy & Try: cumperi Galaxy Z Flip7 sau Fold7 și ai 60 de zile la dispoziție să le returnezi dacă nu te conving.

...citeste mai departe despre "Samsung schimbă regulile jocului. Cum îți repari telefonul fără să mai ieși din casă" pe Ziare.com

Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung se pregătește să aducă pe laptopuri o funcție pe care până acum o oferea doar telefoanelor sale premium: localizarea offline. Noile modele de laptopuri din portofoliul companiei vor...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă