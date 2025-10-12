Samsung schimbă regulile jocului. Cum îți repari telefonul fără să mai ieși din casă

Samsung aduce în București și în împrejurimi o serie de servicii care promit să facă experiența deținătorilor de Galaxy S și Galaxy Z mult mai simplă. Ideea este clară: să nu mai pierzi timp și să nu-ți modifici programul doar pentru a rezolva o problemă tehnică.

Printre noutăți se află Van Service, un sistem prin care telefonul este ridicat direct de la tine de acasă, dus într-un service autorizat și adus înapoi reparat în maximum 24 de ore. Astfel, vizitele la centrele de reparații devin opționale.

Locker non-stop și telefon de rezervă

Pentru cei cu agende încărcate, Samsung a introdus Service Locker, disponibil la APACA, care funcționează ca un punct de predare și ridicare 24/7, inclusiv în weekenduri. Practic, poți lăsa oricând telefonul, tableta sau smartwatch-ul pentru reparații, fără să depinzi de un orar fix.

În plus, există și Loan Service, prin care clienții Galaxy S și Galaxy Z primesc un model de top de folosit pe toată perioada în care dispozitivul lor se află în service. Iar pentru cei curioși de noile modele pliabile, Samsung a creat programul Buy & Try: cumperi Galaxy Z Flip7 sau Fold7 și ai 60 de zile la dispoziție să le returnezi dacă nu te conving.

