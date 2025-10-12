Samsung știe cum să țină interesul ridicat pentru seria sa Galaxy A. În India, compania a lansat ediții limitate pentru două dintre cele mai populare modele mid-range: Galaxy A36 și Galaxy A56.

Galaxy A36 primește acum o variantă Awesome Lime, disponibilă doar pentru versiunile cu 8 GB RAM și 128/256 GB stocare. La rândul său, Galaxy A56 vine în ediția Awesome Pink, dar exclusiv în configurația de top, cu 12 GB RAM și 256 GB stocare.

Pe lângă noile nuanțe, Samsung a aplicat și reduceri consistente. Galaxy A36 5G scade la ₹25.999 (aprox. 293 USD / 251 €), față de prețul inițial de aproape ₹32.999.

Lansat la începutul anului, Galaxy A56 rămâne cel mai atractiv model din gama mid-range. Vine cu ecran Super AMOLED de 6,7 inch și 1.200 nits, procesor Exynos 1580 (configurație 1+3+4, cu nucleul principal la 2,9 GHz) și un GPU Xclipse 540 pe arhitectură AMD RDNA2 – upgrade semnificativ pentru performanțe grafice și funcții AI.

În România, prețurile pentru A56 variază între 2.099 lei (128 GB) și 2.299 lei (256 GB), ceea ce îl plasează direct în segmentul cel mai competitiv al pieței. Momentan, nu se știe dacă aceste modele vor apărea și în România.

...citeste mai departe despre "Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici" pe Ziare.com

Ads