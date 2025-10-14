Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:55
Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
Samsung pregătește o mișcare care ar putea schimba din nou echilibrul pe piața smartphone-urilor premium. Surse apropiate companiei spun că gigantul sud-coreean va produce intern propria versiune de Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, folosind un proces de fabricație revoluționar, pe 2nm, dezvoltat chiar de divizia Samsung Foundry.

Performanțele ar urma să fie vizibil superioare celor obținute de versiunea standard a cipului Snapdragon 8 Gen 5, destinată telefoanelor non-Samsung. Pe scurt, modelele Galaxy S26 ar putea beneficia de o arhitectură mai eficientă și mai rapidă, greu de egalat de competiție.

Cum a ajuns Samsung din nou în jocul mare al procesoarelor

După ce Qualcomm a fost nevoită să mute producția către TSMC în urma problemelor cu Snapdragon 8 Gen 1, colaborarea cu Samsung părea compromisă. Totuși, parteneriatul se reface sub o formă nouă: de această dată, Samsung nu doar că va fabrica cipurile, ci va profita direct de pe urma lor.

Noua generație ar putea debuta pe Galaxy Z Flip 8, urmând ca seria Galaxy S26 să adopte în totalitate acest cip „for Galaxy”. Acesta nu va fi doar o versiune supratactată, ci o variantă construită de la zero pe o tehnologie mai avansată decât cea de 3nm oferită de TSMC.

Totuși, există zvonuri că producția ar putea fi împărțită: Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy ar echipa modelele Z Flip 8 și S26 Ultra, în timp ce restul gamei, S26 Pro, Plus, FE și Edge, ar putea primi noul Exynos 2600.

