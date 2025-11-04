Samsung confirmă data următorului Galaxy Unpacked. AI-ul și noile smartphone-uri, în centrul atenției

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 22:00
48 citiri
Samsung confirmă data următorului Galaxy Unpacked. AI-ul și noile smartphone-uri, în centrul atenției
FOTO Unsplash

Samsung se pregătește pentru un început de an spectaculos. Gigantul sud-coreean a stabilit data următorului eveniment Galaxy Unpacked: 25 februarie 2026, la San Francisco, care reprezintă prima revenire în metropola americană după trei ani de absență. La eveniment, AI-ul va fi vedeta absolută.

Unpacked 2026 vine cu schimbări de strategie și fără „Edge”

Potrivit informatorului Jukan, citat de mai multe surse tech, evenimentul din februarie va aduce lansarea seriei Galaxy S26, dar cu o surpriză: Samsung ar fi renunțat complet la modelele Edge și Pro. Decizia vine pe fondul vânzărilor modeste ale S25 Edge și al dificultăților similare întâmpinate de Apple cu modelul iPhone Air.

În locul lor, compania dezvoltă un proiect intern numit „More Slim”, o versiune extrem de subțire a smartphone-ului flagship, care ar putea fi prezentată abia câteva luni mai târziu, ca un experiment de design ultra-minimalist.

Schimbarea ritmului de lansare este, de asemenea, notabilă. În mod tradițional, evenimentul Unpacked are loc la final de ianuarie, însă de data aceasta Samsung a ales sfârșitul lui februarie, o mutare care sugerează fie o întârziere tehnică, fie dorința de a sincroniza lansarea cu valul de telefoane AI-ready din industrie.

În privința componentelor, Samsung ar urma să revină la strategia „cu două procesoare”: modelele din SUA, Japonia și China vor fi echipate cu Snapdragon 8 Elite Gen 5, în timp ce Europa și Coreea de Sud vor primi varianta cu Exynos 2600 produs intern.

Momentan, singurul model confirmat oficial este Galaxy S26 Ultra, restul gamei fiind încă în fază de testare și optimizare.

#tehnologie, #Samsung, #smartphone , #Stiri Internet

