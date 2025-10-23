Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși

Autoritățile de la Moscova au impus restricții asupra WhatsApp și Telegram, în cadrul unui program menit să consolideze controlul statului asupra mediului online. Decizia, anunțată de agenția Roskomnadzor, marchează una dintre cele mai vizibile etape în construirea așa-numitului „Internet suveran”, o rețea internă, separată de infrastructura globală și aflată complet sub autoritatea Kremlinului.

Oficial, motivul invocat este combaterea „fraudelor și activităților teroriste” desfășurate prin aplicațiile de mesagerie. În realitate, spun observatorii independenți, măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de centralizare a fluxului informațional și de limitare a accesului la platforme occidentale.

Începând cu 13 august 2025, apelurile vocale și video din WhatsApp și Telegram au fost limitate, sub pretextul „îmbunătățirii securității”. Deși inițial s-a spus că măsura este temporară, Roskomnadzor a confirmat ulterior că restricțiile rămân în vigoare.

Aplicația MAX devine instrumentul digital al Kremlinului

În paralel, Rusia promovează intens propria aplicație de mesagerie MAX, o alternativă „patriotică”, dezvoltată sub supravegherea directă a autorităților. Aplicația vine preinstalată pe telefoanele vândute în Rusia și este promovată în școli, instituții publice și chiar prin campanii difuzate pe canalele de urgență.

Oficialii ruși susțin că introducerea MAX a dus la o scădere cu 40% a apelurilor frauduloase. Însă experții în libertatea digitală atrag atenția că platforma oferă acces direct serviciilor de informații la conversațiile utilizatorilor, fără criptare end-to-end, spre deosebire de WhatsApp sau Telegram.

