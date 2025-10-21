România primește 590 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii vrea să creeze un nou ecosistem agro-industrial românesc

România primește 590 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii vrea să creeze un nou ecosistem agro-industrial românesc
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu FOTO Facebook /Florin Barbu

Ministerul Agriculturii a anunțat o nouă etapă în cadrul programului Investalim, prin care România va beneficia de 590 de milioane de euro fonduri europene pentru construcția de noi fabrici de procesare alimentară. Scopul este transformarea materiei prime produse local în bunuri finite, competitive pe piața europeană.

Până în prezent, ministerul a aprobat peste 110 proiecte pentru unități de procesare din domenii variate precum carne, lapte, panificație, conserve, uleiuri și produse tradiționale, investiții care depășesc în total 2 miliarde de lei.

„Aceste investiții înseamnă locuri de muncă în mediul rural, dar și mai multe produse românești pe rafturile magazinelor”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

în ce constă programul

Programul Investalim are ca obiectiv creșterea capacităților de procesare a produselor agricole de bază precum lapte, carne, cereale, fructe și legume și dezvoltarea unor unități moderne, conforme cu standardele europene de calitate, siguranță alimentară și sustenabilitate.

Strategia urmărește ca materia primă produsă în România să nu mai fie exportată ca produs brut, ci transformată local, creând astfel lanțuri de producție cu valoare adăugată și sprijinind economia rurală. Prin extinderea rețelei de fabrici, autoritățile speră să reducă decalajul economic dintre mediul rural și centrele urbane și să crească ponderea produselor românești în retail.

Pe lângă componenta industrială, Ministerul Agriculturii continuă și investițiile în infrastructura de irigații. Potrivit lui Florin Barbu, 234 de organizații ale fermierilor au primit 400 de milioane de euro pentru modernizarea rețelelor secundare de irigații, ceea ce va extinde suprafața irigabilă a țării cu 670.000 de hectare.

Fermierii beneficiază și în 2025 de sprijin financiar pentru 50% din costurile energiei electrice utilizate la pomparea apei, măsură menită să reducă presiunea facturilor într-un context de prețuri ridicate la energie.

...citeste mai departe despre "România primește 590 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii vrea să creeze un nou ecosistem agro-industrial românesc" pe Ziare.com

O actualizare software banală a doborât o parte din internet. Ce s-a întâmplat cu Amazon Web Services și de ce au picat atât de multe aplicații
O actualizare software banală a doborât o parte din internet. Ce s-a întâmplat cu Amazon Web Services și de ce au picat atât de multe aplicații
Luni dimineață, o eroare în infrastructura Amazon Web Services (AWS), mai pe scurt coloana vertebrală a unei mari părți din internet, a provocat o pană globală de câteva ore, blocând...
WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
WhatsApp, aplicația de mesagerie cu peste două miliarde de utilizatori activi, începe o nouă luptă împotriva unuia dintre cele mai enervante fenomene online: spam-ul. Deși platforma dispune...
#tehnologie, #agricultura, #Romania , #Stiri Macroeconomie

