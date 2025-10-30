România sub asediu digital: doar 1 din 10 atacuri cibernetice este detectat. De ce să te ferești online

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 19:31
Atac cibernetic FOTO Pixabay

România se află într-un moment critic din punct de vedere al securității cibernetice. În timp ce fraudele online, conturile false și videoclipurile generate cu inteligență artificială se multiplică exponențial, instituțiile publice și companiile private devin ținte tot mai frecvente.

Directorul Dan Cîmpean de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) spune că zilnic sunt identificate zeci de mii de atacuri, însă capacitatea reală de monitorizare nu depășește 10–15% din totalul amenințărilor. Cu alte cuvinte, majoritatea atacurilor trec neobservate până când provoacă pierderi financiare, întreruperi de servicii sau criptarea completă a datelor.

În acest context, linia națională 1911, disponibilă non-stop pentru raportarea incidentelor, devine o veritabilă linie de salvare digitală.

De la hackeri pro-Kremlin la campanii de influență

DNSC atrage atenția că amenințările vin din trei direcții simultane: evoluția tehnologică rapidă a infractorilor, exploatarea vulnerabilităților din noile platforme digitale și intensificarea presiunilor geopolitice.

De fiecare dată când România adoptă o decizie majoră legată de sprijinul Ucrainei sau sancțiunile împotriva Rusiei, urmează valuri de atacuri coordonate, revendicate de grupări pro-Kremlin. Țintele principale: sănătatea, energia, serviciile financiare și administrația publică.

Aceste atacuri variază de la bombardamente DDoS care blochează temporar servere până la ransomware care criptează rețele întregi. Obiectivul? Nu doar banii, ci încrederea publică. În paralel, social media a devenit un teren fertil pentru campanii de dezinformare și distribuție de malware, sub forma clipurilor „click-fix” care ghidează utilizatorii către instalarea unor aplicații compromise.

Slăbiciunea numărul unu rămâne utilizatorul. Graba, neatenția și dorința de „oferte exclusive” sunt punctele exploatate de atacatori. E-mailuri și mesaje care pretind că vin de la bănci, instituții sau branduri cunoscute și cer plăți urgente sunt un semnal clar de alarmă.

#tehnologie, #Romania, #hackeri , #Stiri Internet

