Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:23
FOTO Pixabay

După ani în care a condus digitalizarea Europei pentru Microsoft, Bogdan Putinică și-a dat demisia. Fostul General Manager al gigantului american preia acum frâiele Wonderful, un startup global din domeniul AI conversațional, cu planuri de a transforma interacțiunea dintre companii și clienți prin agenți autonomi inteligenți.

Startup-ul a fost fondat în 2025 de Bar Winkler (CEO) și Roey Lalazar (CTO), reușind deja să atragă 34 de milioane de dolari de la fonduri precum Index Ventures, Bessemer Venture Partners și Vine Ventures, conform Connect.

Numirea sa ca Executive General Manager pentru Europa Centrală, de Sud-Est și CSI este una dintre cele mai interesante mutări de leadership din regiune. Acesta va coordona activitatea Wonderful în 29 de țări, despre care spune că „nu doar adoptă AI, ci sunt pregătite să inoveze în mod responsabil”.

Un nou val de AI

Wonderful dezvoltă agenți conversaționali capabili să comunice natural, prin voce, chat sau e-mail, în orice limbă. Nu mai vorbim despre chatboturi clasice, ci despre un sistem care înțelege intenția, contextul și emoția din interacțiunea cu utilizatorul. Platforma este deja folosită de corporații internaționale, respectând integral standardele GDPR, EU AI Act, DORA, SOC2 și NIS2.

„AI-ul nu mai e doar o viziune frumoasă pe un slide PowerPoint — e un motor real de transformare. Ceea ce numeam cândva servicii pentru clienți devine acum o experiență inteligentă, umană și disponibilă în orice limbă.” spune acesta.

#tehnologie, #Microsoft, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

