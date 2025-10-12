Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:01
363 citiri
Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură
FOTO Unsplash

Aerul condiționat și pompele de căldură ne asigură confortul zilnic, dar vin la pachet cu costuri mari pentru mediu și pentru facturile de energie. Cercetătorii de la Universitatea din Saarland, Germania, spun însă că au găsit soluția: un sistem bazat pe efectul elastocaloric, capabil să răcească și să încălzească fără refrigeranți sau compresoare.

Noua tehnologie folosește un aliaj special de nichel și titan, nitinolul, care își schimbă temperatura atunci când este întins sau comprimat. Practic, materialul absoarbe căldura atunci când este tensionat și o eliberează când revine la forma inițială. Tot procesul se face electric, dar cu mult mai puține pierderi de energie comparativ cu aparatele clasice de aer condiționat, scrie Playtech.

Volkswagen a pariat deja pe această tehnologie, investind în testarea ei pentru optimizarea managementului termic al bateriilor din mașinile electrice.

De ce ar putea fi mai bun decât orice aer condiționat clasic

– Eficiență energetică sporită: diferențe de temperatură de până la 40 de grade și un coeficient de performanță între 5,0 și 6,0, mai mare decât în cazul pompelor de căldură (3,0–5,5). La răcire, sistemul poate fi chiar de 5 ori mai eficient decât un aparat standard.

– Fără refrigeranți dăunători, astfel nu mai există scurgeri toxice și nici efecte negative asupra stratului de ozon.

– Zgomot redus, deoarece lipsa compresorului face ca funcționarea să fie mult mai silențioasă.

– Aplicații multiple de la răcirea locuințelor și bateriilor pentru mașini electrice, până la industria frigiderelor sau chiar climatizarea vehiculelor.

...citeste mai departe despre "Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură" pe Ziare.com

Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #stiinta, #aer conditionat , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă