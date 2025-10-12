De la un simplu furt la o rețea internațională de crimă cibernetică: povestea hackerului care și-a urmărit telefonul furat

După ce iubita unui hacker a rămas fără telefon, furat pe stradă, acesta, în loc să se mulțumească să anunțe poliția, a decis să-și folosească abilitățile digitale pentru a urmări dispozitivul. Ce a descoperit însă depășește cu mult un simplu jaf: o rețea complexă de criminalitate cibernetică, întinsă pe mai multe continente.

Folosind semnalele lăsate de telefon și conexiunile la internet, hackerul a identificat nu doar hoții inițiali, ci și infrastructura prin care grupările criminale exploatau telefoanele furate. Dincolo de piața neagră a dispozitivelor, ancheta sa a expus tentative de fraudă financiară, atacuri de tip phishing și comerț ilegal cu date personale, scrie Playtech.

Cum funcționează rețeaua

Telefoanele sustrase erau resetate rapid și trimise în centre unde erau testate metode avansate de deblocare. Odată obținut accesul, conturile bancare, emailurile și rețelele sociale ale victimelor deveneau ținte imediate. Între timp, datele extrase erau vândute pe forumuri ascunse, alimentând o adevărată piață neagră digitală.

Modelul era unul clasic pentru crima organizată online: grupuri mici, dispersate geografic, interconectate prin platforme secrete. Urmele descoperite au arătat ramificații în mai multe țări europene și chiar dincolo de continent.

