realme 14 Pro surprinde industria! Telefonul care își schimbă culoarea la frig ajunge pe piață

realme a ridicat ștacheta în segmentul smartphone-urilor mid-range, anunțând oficial lansarea seriei realme 14 Pro la Mobile World Congress 2025 din Barcelona. Noile modele vin cu specificații impresionante, un design rafinat și o inovație care atrage toate privirile: o carcasă capabilă să-și modifice culoarea în funcție de temperatură.

Printre cele două versiuni prezentate, realme 14 Pro se remarcă prin tehnologia unică aplicată variantei Pearl White, care își schimbă nuanța atunci când temperatura scade sub 16°C. Cei care preferă un aspect mai clasic pot opta pentru varianta Suede Grey, realizată din piele vegană. În plus, modelul are o grosime de doar 7,6 mm și cântărește 179 de grame, oferind un echilibru perfect între estetică și confort.

Ecranul OLED de 6,77 inch asigură o experiență vizuală de top, având o rezoluție Full HD+, o rată de reîmprospătare de 120Hz și o luminozitate impresionantă de 4500 nits, ceea ce îl face ideal chiar și în lumina puternică a soarelui. Sub capotă, realme 14 Pro este alimentat de procesorul MediaTek Dimensity 7300 Energy, construit pe un proces de 4 nm, și oferă până la 12GB de RAM, cu opțiunea de a extinde memoria virtuală cu încă 14GB.

Pe partea de fotografie, telefonul vine echipat cu o cameră principală de 50MP cu stabilizare optică, un senzor de adâncime de 2MP și o cameră frontală de 16MP, capabilă să capteze selfie-uri clare și detaliate. Funcțiile avansate de filmare permit înregistrări 4K, în timp ce stabilizarea OIS ajută la obținerea unor imagini impecabile chiar și în mișcare.

Ads

Pentru cei care vor mai mult, realme 14 Pro+ duce experiența la un alt nivel. Acest model vine cu un ecran quad-curved de 6,83 inch, o rezoluție 1.5K și margini ultra-subțiri, oferind un raport ecran-corp impresionant de 93,8%. Procesorul Snapdragon 7s Gen 3 promite performanțe ridicate, iar combinația de până la 12GB RAM și 512GB stocare asigură un multitasking fără probleme.

La capitolul camere, realme 14 Pro+ include un teleobiectiv periscop de 50MP cu zoom optic 3x, un senzor ultra-wide de 8MP și un sistem inovator de bliț triplu „MagicGlow”, care îmbunătățește fotografiile realizate în condiții de iluminare slabă. Camera frontală de 16MP vine cu funcții de panoramare și filmare Full HD, oferind utilizatorilor o experiență completă.

Bateria este un alt punct forte al noii serii. Ambele modele sunt echipate cu un acumulator de 6000 mAh, garantând o autonomie extinsă, fie că este vorba de gaming, streaming sau utilizare zilnică. realme 14 Pro suportă încărcare rapidă la 45W, în timp ce varianta Pro+ duce lucrurile și mai departe, oferind o viteză de încărcare de 80W.

Smartphone-urile vin și cu certificare IP68/IP69, ceea ce înseamnă protecție totală împotriva prafului și rezistență la apă, iar testele de durabilitate MIL-STD-810H confirmă rezistența lor în cele mai dure condiții.

...citeste mai departe despre "realme 14 Pro surprinde industria! Telefonul care își schimbă culoarea la frig ajunge pe piață" pe Ziare.com

Ads