Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 22:34
222 citiri
Războiul cibernetic intră în era AI: hackerii ruși folosesc inteligența artificială pentru atacuri tot mai greu de oprit
Atac cibernetic FOTO Pixabay

Ucraina se confruntă cu o nouă formă de război digital, în care algoritmii devin arme. Potrivit unui raport publicat de Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina (SSSCIP), prima jumătate a anului 2025 a adus o explozie a atacurilor cibernetice orchestrate de Rusia, atât ca număr, cât și ca nivel de sofisticare.

Doar între ianuarie și iunie, autoritățile au înregistrat peste 3.000 de incidente, o creștere semnificativă față de finalul lui 2024. Țintele principale: instituțiile publice, infrastructura militară și rețelele administrative.

AI-ul, noua armă a hackerilor

Cea mai îngrijorătoare concluzie a raportului este apariția unui fenomen fără precedent: integrarea inteligenței artificiale în atacurile cibernetice. Hackerii ruși folosesc modele AI pentru a genera mesaje de phishing greu de detectat și chiar malware complet nou, capabil să se adapteze în timp real și să ocolească sistemele clasice de protecție.

Cercetătorii ucraineni notează că atacurile nu vizează doar furtul de date, ci sunt sincronizate cu operațiuni militare reale, pentru a perturba comunicațiile, logistica și coordonarea forțelor armate.

Grupul APT28 (UAC-0001), afiliat serviciilor ruse de informații, a exploatat vulnerabilități din platforme de e-mail precum Roundcube și Zimbra, lansând atacuri „zero-click” care fură parole și contacte fără ca utilizatorul să deschidă mesajul.

Între timp, echipa Sandworm (UAC-0002) a continuat atacurile asupra sectorului energetic și al comunicațiilor — dovadă a unei strategii de război hibrid coordonat, unde virușii și dronele pot lovi simultan. Hackerii nu mai folosesc doar infrastructuri obscure. Servicii populare precum Google Drive, Dropbox, Telegram, Cloudflare Workers sau OneDrive au fost transformate în canale de livrare pentru malware și pagini de phishing, mascate perfect sub aparența unor resurse de încredere.

