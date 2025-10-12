Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai mare producător de senzori LiDAR dă verdictul: „Lumea nu e pregătită pentru mașini autonome”

Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai mare producător de senzori LiDAR dă verdictul: „Lumea nu e pregătită pentru mașini autonome”
Tesla pe autostradă FOTO captură YouTube/ Tesla

Deși companii precum Tesla, Waymo sau Baidu fac demonstrații spectaculoase cu vehicule care se conduc singure, realitatea este mai complicată decât pare în prezentările oficiale. David Li, cofondatorul Hesai, lider mondial în producția de senzori LiDAR, avertizează că societatea și reglementările nu sunt încă pregătite pentru un viitor în care mașinile autonome să fie norma.

Acesta subliniază problema centrală: „Aproape un milion de oameni mor anual în accidente rutiere. Dacă o companie tech lansează un vehicul care provoacă chiar și un singur deces pe an, acea companie ar putea fi distrusă.” Cu alte cuvinte, în timp ce oamenii acceptă erorile șoferilor umani, nu există aceeași toleranță pentru greșelile tehnologiei, scrie Connect.

Reguli mai dure pentru o piață care se diversifică

China a reacționat deja după accidente precum cel al modelului electric Xiaomi SU7, introducând reglementări mai stricte. În Statele Unite, serviciile de robotaxi există, dar sunt limitate geografic și atent monitorizate. În tot acest timp, Hesai își consolidează dominația: compania deține peste o treime din piața globală de LiDAR auto, a livrat peste 352.000 de unități într-un singur trimestru și a atras 535 milioane de dolari prin listarea la Hong Kong.

Banii vor finanța dezvoltarea unor fabrici noi, inclusiv prima unitate din Asia de Sud-Est, planificată pentru 2026, și extinderea cercetării în robotică. De altfel, Li consideră că pe termen scurt robotica practică (drone, roboți umanoizi, stivuitoare, mașini de tuns iarba) va avea un impact mai mare decât automobilele complet autonome de nivel 5.

