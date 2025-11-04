Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:31
Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
FOTO Unsplash

Un nou scandal privind confidențialitatea digitală zdruncină încrederea cumpărătorilor de tehnologie „inteligentă”. Cazurile recente din Europa arată că unii producători chinezi pot dezactiva de la distanță dispozitivele care blochează colectarea datelor personale, de la aspiratoare robotizate până la autobuze electrice.

Fenomenul ridică întrebări serioase despre securitatea cibernetică și despre controlul real pe care îl mai are utilizatorul asupra propriilor bunuri.

De la autobuze electrice la aspiratoare „spion”

Totul a pornit de la o companie suedeză de transport public care a descoperit că flota sa de autobuze electrice, achiziționată de la un producător chinez, includea module de conectivitate mobilă și rutine software nedocumentate. În timpul unei investigații tehnice, specialiștii au constatat că vehiculele trimiteau constant date către servere din China și că producătorul putea, teoretic, să le dezactiveze complet printr-o comandă unică.

Mai grav, modulul de comunicație era activat printr-o cartelă SIM emisă de un operator din România, detaliu care ridică semne de întrebare privind lanțul de distribuție și parteneriatele implicate. Testele efectuate într-o mină de sare, unde semnalul de rețea a fost controlat artificial, au confirmat temerile: producătorul chinez monitoriza în timp real performanța vehiculelor și putea interveni chiar și asupra parametrilor acumulatorilor, riscând defectarea sau incendierea acestora.

Situația nu se limitează însă la vehicule. Un alt exemplu, aparent minor, dar la fel de îngrijorător, vine din zona electrocasnicelor: un aspirator robot iLife A11 s-a oprit complet din funcționare în momentul în care proprietarul i-a blocat accesul la serverele din China. Dispozitivul, echipat cu microfon, cameră și sistem de cartografiere a locuinței, trimitea constant date către producător.

Când conexiunile suspecte au fost blocate la nivel de router, robotul a încetat pur și simplu să mai pornească. Reparația oficială nu a identificat nicio defecțiune, însă analiza jurnalelor interne a arătat că dispozitivul primise o comandă de „shutdown” sincronizată exact cu momentul restricționării accesului la internet.

#tehnologie, #aplicatii, #date personale , #Stiri Internet

