Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
Germania face un pas decisiv în lupta cu utilizarea abuzivă a dronelor. Un nou proiect de lege, aflat în faza finală de aprobare, va permite forțelor de poliție să neutralizeze drone considerate periculoase, inclusiv prin foc de armă, lasere sau sisteme de bruiaj, dacă acestea pun în pericol siguranța publică sau infrastructura critică.

Decizia vine după o serie de incidente alarmante. Aeroportul din München a fost închis temporar în urma detectării unor drone, ceea ce a dus la anularea zborurilor și la blocarea a mii de pasageri. Autoritățile susțin că fenomenul este în creștere. Doar în 2025 au fost raportate 172 de incidente legate de drone, față de 129 în 2024 și 121 în 2023.

Poliție cu unități speciale anti-dronă și drept de intervenție rapidă

Legea prevede crearea unei unități speciale anti-dronă în cadrul poliției federale, capabilă să reacționeze în timp real în cazul unor amenințări aeriene. Aceasta va folosi tehnologii avansate de detecție, bruiaj și interceptare, iar doborârea fizică a unei drone va rămâne o ultimă opțiune, din cauza riscurilor pentru populație provocate de fragmentele rezultate.

Poliția va gestiona dronele de mici dimensiuni, care operează la altitudini reduse, iar forțele armate vor interveni în cazurile ce implică drone puternice sau cu rază extinsă, considerate amenințări de ordin militar.

