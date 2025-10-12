Gata cu mesajele criptate pe WhatsApp?! Poliția europeană cere acces la tot: dezbatere aprinsă între securitate și drepturi civile

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 18:52
Bartjan Wegter, șeful antiterorism al UE, a avertizat că investigatorii riscă să piardă controlul în anchete cruciale dacă nu primesc acces la anumite mesaje criptate trimise pe platforme precum WhatsApp.

„Cei care fac lacătele să poată crea și cheia”

Oficialul european susține că accesul ar trebui să fie permis doar punctual, strict reglementat și similar interceptărilor telefonice deja existente. Propunerea vizează atât combaterea terorismului, cât și a criminalității organizate. Un raport Europol din 2024 arată că grupări precum Statul Islamic, filiala Khorasan sau organizații neo-naziste au folosit canale criptate pentru propagandă și coordonare.

Wegter pledează pentru implicarea companiilor tehnologice în găsirea unei soluții legale și tehnice, afirmând că „cei care creează lacătele ar trebui să poată crea și cheia”. De asemenea, el propune actualizarea legislației privind păstrarea datelor, astfel încât anchetatorii să nu mai depindă de reguli fragmentate între statele membre.

Însă ideea de a oferi acces poliției la mesajele criptate a stârnit reacții dure din partea organizațiilor pentru drepturile civile, a cercetătorilor și a companiilor de tehnologie. Temerea principală este că orice slăbire a criptării ar putea deschide ușa hackerilor sau guvernelor autoritare, transformând un instrument de protecție a intimității într-o vulnerabilitate globală.

