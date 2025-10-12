Smartphone-urile devin tot mai scumpe. Motivul pentru care industria trece printr-o schimbare vizibilă

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:01
Smartphone-urile devin tot mai scumpe. Motivul pentru care industria trece printr-o schimbare vizibilă
FOTO Unsplash

Industria smartphone-urilor trece printr-o transformare vizibilă. Utilizatorii aleg din ce în ce mai des modele premium, ceea ce ridică în fiecare an prețul mediu de vânzare (ASP). Potrivit unui raport Counterpoint Research, acest indicator va crește de la 357 de dolari în 2024 la 370 de dolari în 2025, urmând să ajungă la 412 dolari în 2029, o creștere anuală compusă de 3%.

Trendul este alimentat și de adoptarea pe scară largă a rețelelor 5G și de cererea pentru funcții avansate, chiar și în zona telefoanelor de mijloc de gamă, scrie Go4IT.

Livrările cresc mai lent decât prețurile

În trimestrul doi din 2025, piața nu a evoluat la nivelul estimărilor inițiale. Counterpoint arată că livrările globale de smartphone-uri vor crește cu 2,5% față de anul trecut, o rată mai mare decât în prognoza precedentă (1,9%), dar mai mică decât estimările de la începutul anului (4%). Printre cauzele încetinirii se numără scumpirile, realinierea lanțurilor de aprovizionare și presiunea macroeconomică.

Chiar și așa, ASP-ul pentru 2025 va urca cu 3,5%, impulsionat de creșterea prețurilor în America de Nord și de revenirea pieței în India și Asia-Pacific. Cum prețurile avansează mai repede decât volumele, veniturile generate de industria globală a smartphone-urilor sunt prognozate să crească cu aproape 6% în 2025.

