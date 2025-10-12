Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 19:32
351 citiri
Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO
FOTO Pixabay

Un electronist amator din Statele Unite a reușit să transforme un vis aparent imposibil în realitate: a intrat în contact direct cu Stația Spațială Internațională, folosind doar o antenă improvizată și un aparat radio pe care l-a construit singur în propria locuință. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe YouTube, devenind rapid viral.

În vara anului 2023, atunci când ISS a trecut deasupra zonei în care locuiește, bărbatul a reușit să discute câteva clipe cu astronautul Woody Hoburg. „Am visat mereu să vorbesc cu un astronaut. De data aceasta am reușit și a fost o senzație incredibilă”, a povestit el.

Cum a fost posibil contactul cu Stația Spațială

Deși pare greu de crezut, pentru a recepționa și transmite semnale către ISS, nu este nevoie de echipamente sofisticate sau extrem de costisitoare. Cu o combinație de cunoștințe tehnice, ingeniozitate și noroc, pasionații de radio pot asculta sau chiar interacționa cu echipajul de la bord.

NASA și partenerii săi susțin astfel de inițiative prin programul Amateur Radio on the International Space Station (ARISS), care își propune să trezească interesul copiilor și tinerilor pentru știință și tehnologie. În mod obișnuit, sesiunile radio sunt programate pentru școli, dar uneori au loc și contacte spontane, extrem de rare, ca în acest caz.

...citeste mai departe despre "Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO" pe Ziare.com

Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #stiinta, #NASA , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă