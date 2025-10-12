Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO

Un electronist amator din Statele Unite a reușit să transforme un vis aparent imposibil în realitate: a intrat în contact direct cu Stația Spațială Internațională, folosind doar o antenă improvizată și un aparat radio pe care l-a construit singur în propria locuință. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe YouTube, devenind rapid viral.

În vara anului 2023, atunci când ISS a trecut deasupra zonei în care locuiește, bărbatul a reușit să discute câteva clipe cu astronautul Woody Hoburg. „Am visat mereu să vorbesc cu un astronaut. De data aceasta am reușit și a fost o senzație incredibilă”, a povestit el.

Cum a fost posibil contactul cu Stația Spațială

Deși pare greu de crezut, pentru a recepționa și transmite semnale către ISS, nu este nevoie de echipamente sofisticate sau extrem de costisitoare. Cu o combinație de cunoștințe tehnice, ingeniozitate și noroc, pasionații de radio pot asculta sau chiar interacționa cu echipajul de la bord.

NASA și partenerii săi susțin astfel de inițiative prin programul Amateur Radio on the International Space Station (ARISS), care își propune să trezească interesul copiilor și tinerilor pentru știință și tehnologie. În mod obișnuit, sesiunile radio sunt programate pentru școli, dar uneori au loc și contacte spontane, extrem de rare, ca în acest caz.

