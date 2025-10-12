Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 19:32
286 citiri
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
FOTO YouTbe AheadForm

Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o precizie care depășește orice s-a văzut până acum.

Dotat cu 25 de micro-motoare ascunse sub o piele artificială elastică, capul robotului poate clipi, mișca ochii, înclina capul sau afișa emoții subtile, de la surpriză la empatie. Sub suprafața polimerică care imită textura pielii umane se ascunde un ansamblu complex de camere RGB, microfoane și difuzoare, care îi permit să “vadă”, să audă și să interacționeze natural cu interlocutorul.

Un chip robotic care învață emoțiile umane

Grație algoritmilor de inteligență artificială, Origin M1 poate interpreta expresiile faciale și tonul vocii persoanei din fața sa, adaptându-și reacțiile în timp real. AheadForm spune că tehnologia a fost concepută pentru a îmbunătăți interacțiunea om–mașină în domenii precum educația, sănătatea, serviciile publice și asistența pentru persoane vârstnice.

„Ne dorim ca oamenii să se simtă confortabil atunci când interacționează cu un robot, să nu simtă o barieră între ei și tehnologie”, au transmis reprezentanții companiei.

Reacțiile publicului au fost împărțite. În timp ce entuziaștii tech văd în Origin M1 un pas uriaș către androizi sociali veritabili, alții spun că robotul este „înspăimântător de realist”.

#tehnologie, #stiinta, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

