TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 19:01
222 citiri
TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?
TikTok FOTO Pixabay

După luni de negocieri între Washington și Beijing, TikTok va funcționa în Statele Unite sub umbrela Oracle, compania lui Larry Ellison, un apropiat al președintelui Donald Trump. Oficial, ByteDance rămâne proprietarul aplicației, dar algoritmii și datele americane vor fi supravegheate exclusiv de partea americană.

Practic, utilizatorii nu vor observa imediat schimbări radicale în experiența de zi cu zi. Însă, în culise, „TikTok by Oracle” va opera cu un alt tip de control, diferit de cel impus de China, marcând o victorie simbolică pentru administrația Trump și politica „America First”.

De ce Oracle și nu Microsoft?

Oracle nu intră complet pe un teren nou. Prin „Proiectul Texas”, compania găzduia deja serverele care stocau datele utilizatorilor americani, dar fără control deplin asupra algoritmilor. Odată cu noul acord, lucrurile se schimbă: Oracle devine „trusted tech partner” al ByteDance pe teritoriul SUA, cu responsabilitatea directă pentru date și confidențialitate.

Microsoft a fost, la început, favorit în această cursă. Gigantul din Redmond negociase o achiziție care ar fi inclus nu doar SUA, ci și Canada, Australia și Noua Zeelandă. Totuși, planul a căzut, iar Oracle a rămas la masă, sprijinit discret de Trump și de o serie de investitori americani influenți, printre care Michael Dell sau familia Murdoch.

Schimbarea nu afectează restul lumii, unde TikTok rămâne sub controlul ByteDance și al autorităților de la Beijing.

...citeste mai departe despre "TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #tiktok, #Oracle , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă