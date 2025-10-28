Oppo Find X9 și X9 Pro ajung în Europa cu ecrane mai luminoase ca niciodată. Prețuri și detalii oficiale înainte de lansare

După debutul din China, noua serie Oppo Find X9 este pregătită să intre și pe piața europeană, cu o prezentare globală programată în această săptămână la Barcelona. Cele două modele, Find X9 și Find X9 Pro, aduc o combinație de design premium, camere optimizate în colaborare cu Hasselblad și performanțe de top cu procesorul MediaTek Dimensity 9500.

Oppo Find X9 oferă un ecran OLED LTPO plat de 6,59 inch, în timp ce varianta Pro urcă la 6,78 inch. Ambele panouri ating o luminozitate standard de 1.800 niți și pot urca până la 3.500 niți în modul boost, o valoare comparabilă cu cele mai avansate telefoane flagship din prezent.

Camere Hasselblad și buton dedicat pentru fotografii rapide

Modelul Find X9 vine cu un sistem triplu de camere, toate de 50 MP, inclusiv un teleobiectiv cu zoom optic 3x. Motorul de imagine HyperTone promite culori mai naturale și expuneri mai precise, dezvoltate împreună cu Hasselblad.

Versiunea Find X9 Pro adaugă o cameră telephoto suplimentară de 200 MP, cu zoom optic 3x și zoom digital până la 120x, alături de un „Quick Button”, un buton fizic pentru acces instant la cameră și control rapid al zoom-ului.

Ambele telefoane sunt echipate cu MediaTek Dimensity 9500, sistem de răcire cu strat de grafit și cameră de vapori. Capacitatea bateriei diferă ușor între modele: Find X9 7.025 mAh și Find X9 Pro 7.500 mAh Ambele suportă încărcare rapidă de 80W pe fir și 55W wireless, valori competitive chiar și în raport cu flagship-urile Samsung și Xiaomi.

Potrivit informațiilor obținute înaintea lansării oficiale:

- Oppo Find X9 Pro (12 GB RAM / 512 GB stocare) – 1.299 euro

- Oppo Find X9 (12 GB RAM / 512 GB stocare) – 999 euro

