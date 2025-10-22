OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:47
62 citiri
OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
FOTO OpenAI

OpenAI a anunțat oficial Atlas, primul său browser web bazat integral pe inteligență artificial, iar compania îl prezintă drept alternativa directă la Google Chrome. În locul unei simple bare de adrese, Atlas integrează ChatGPT direct în interfață, permițând utilizatorului să discute cu web-ul, nu doar să caute printre linkuri.

„Pe măsură ce trecem de la vechiul mod de a folosi internetul, bazat pe linkuri și pagini, către interacțiunea conversațională, browserul devine centrul noii ere digitale”, a spus Sam Altman în cadrul lansării.

Practic, Atlas transformă experiența de navigare într-un dialog continuu, sintetizând informațiile din surse multiple și oferind răspunsuri directe, fără ca utilizatorul să fie nevoit să părăsească pagina.

O lovitură pentru Google și dominația Chrome

OpenAI nu ascunde faptul că țintește direct poziția Google. Cu peste 800 de milioane de utilizatori ChatGPT activi săptămânal, migrarea acestora către Atlas ar putea submina masiv ecosistemul publicitar al Google, deja afectat de restricțiile impuse de Departamentul de Justiție al SUA privind acordurile de exclusivitate pentru căutare.

Fostul inginer Chrome și Firefox, Ben Goodger, acum la conducerea echipei Atlas, a explicat noul concept: „Căutarea devine o experiență în mai multe etape. Nu mai citești rezultatele, ci discuți cu ele.”

Această abordare reduce dependența de motoarele de căutare tradiționale, dar și de site-urile care trăiesc din trafic organic. În loc de o listă de linkuri, utilizatorul primește un răspuns compus din surse relevante, verificate în timp real.

Deși Atlas nu afișează reclame în prezent, analiștii avertizează că OpenAI ar putea valorifica date contextuale direct din fereastra de conversație, oferind un nivel de targetare publicitară „pe care nici Google, nici Meta nu l-au atins până acum”.

În acest moment, Atlas este disponibil doar pentru macOS, însă OpenAI a confirmat că versiunile pentru Windows, iOS și Android sunt deja în lucru și vor fi lansate „în curând”.

...citeste mai departe despre "OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome" pe Ziare.com

Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
SpaceX, prin rețeaua Starlink, a anunțat o colaborare spectaculoasă cu startup-ul american Muon Space, pentru a aduce internetul broadband... direct în spațiu. Noua tehnologie folosește...
Apple pregătește un iPad Fold de aproape 4.000 de dolari: cea mai scumpă tabletă din istoria companiei
Apple pregătește un iPad Fold de aproape 4.000 de dolari: cea mai scumpă tabletă din istoria companiei
Planurile Apple pentru un iPad pliabil prind tot mai mult contur. Potrivit unui nou raport publicat de Bloomberg, compania lucrează la un dispozitiv spectaculos, dar și extrem de scump: iPad...
#tehnologie, #browser, #Google Chrome, #openAI , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0831 RON

-0.0001

1 USD = 4.3835 RON

0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
  4. Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
  5. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  6. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  7. Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
  8. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  9. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  10. Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului