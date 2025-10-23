OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide

OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide
FOTO OnePlus

OnePlus surprinde fanii cu o decizie neașteptată. Noul flagship OnePlus 15 nu va mai avea ecran QHD+, așa cum s-a întâmplat pe modelele anterioare. Compania a confirmat oficial că va trece la o rezoluție 1.5K, justificând schimbarea prin dorința de a obține o autonomie mai bună a bateriei și o rată de refresh mai ridicată.

Astfel, ecranul OnePlus 15 va funcționa la 165Hz, față de 120Hz pe generațiile anterioare, o creștere semnificativă pentru cei care apreciază fluiditatea în jocuri și animații. CEO-ul Li Jie Louis a explicat că decizia nu a fost una de cost, ci o limitare tehnologică: „În acest moment, industria nu poate oferi simultan un ecran 2K și o rată de 165Hz. Soluția 1.5K + 165Hz este cea mai avansată posibilă.”

Camerele foto primesc un upgrade masiv

Pentru a compensa downgrade-ul de rezoluție, OnePlus a pariat puternic pe fotografie și filmare. Noul flagship va include un sistem triple camera de 50 MP, fiecare senzor având rol dedicat. Teleobiectivul periscopic promite zoom optic 3,5x, echivalentul unei distanțe focale de 85 mm, iar camera principală va putea filma în 4K la 120 fps, cu suport Dolby Vision.

Totodată, compania a anunțat și un nou sistem de răcire numit Glacier, care va disipa căldura de două ori mai eficient decât generațiile anterioare, un detaliu important pentru performanțele de gaming.

OnePlus 15 va fi lansat oficial pe 27 octombrie, inițial în China, urmând ca disponibilitatea globală să fie anunțată ulterior.

