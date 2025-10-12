Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:06
457 citiri
Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
FOTO Unsplash

Samsung accelerează procesul de testare pentru One UI 8, iar semnele arată că lansarea oficială este mult mai aproape decât în cazul versiunii anterioare. Spre deosebire de perioada premergătoare One UI 7, compania pare pregătită să ofere actualizarea nu doar pe noile modele Galaxy S25, ci și pe generațiile mai vechi, într-un timp mai scurt decât anticipau utilizatorii.

Primele indicii vin chiar de pe serverele publice de update ale Samsung, unde au apărut deja pachete masive cu resurse necesare pentru noul firmware. Acestea includ fișiere lingvistice și instrumente de transcriere, vitale pentru funcțiile Galaxy AI, semn că firma se pregătește să evite orice probleme de compatibilitate în momentul lansării. În plus, resursele descărcabile prin Galaxy Store sugerează că momentul în care utilizatorii vor primi notificarea de update nu este departe.

Cine va primi primul One UI 8

Potrivit calendarului intern al companiei, primele dispozitive care vor fi actualizate sunt Galaxy S25, chiar în această lună. Ulterior, utilizatorii din Coreea de Sud vor avea prioritate, urmați la scurt timp de piețele din SUA și Europa. Modelele mai vechi, inclusiv Galaxy S24, vor primi update-ul într-o a doua etapă, deși data exactă rămâne incertă și ar putea varia de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Un alt detaliu interesant este că One UI 8, deși bazat pe Android 16, nu aduce o restructurare masivă a interfeței. Practic, update-ul construiește peste fundația lăsată de One UI 7, dar adaugă îmbunătățiri care nu au fost gata la timp pentru versiunea anterioară. De aceea, procesul de dezvoltare a fost mai rapid, dar impactul asupra utilizatorilor va fi unul semnificativ, cu funcții noi și optimizări vizibile.

...citeste mai departe despre "Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?" pe Ziare.com

Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola face, în sfârșit, pasul spre cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google. După luni de așteptare, compania a început distribuirea actualizării Android 16 pentru o parte...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #Samsung, #Android , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă