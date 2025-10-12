Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?

Samsung accelerează procesul de testare pentru One UI 8, iar semnele arată că lansarea oficială este mult mai aproape decât în cazul versiunii anterioare. Spre deosebire de perioada premergătoare One UI 7, compania pare pregătită să ofere actualizarea nu doar pe noile modele Galaxy S25, ci și pe generațiile mai vechi, într-un timp mai scurt decât anticipau utilizatorii.

Primele indicii vin chiar de pe serverele publice de update ale Samsung, unde au apărut deja pachete masive cu resurse necesare pentru noul firmware. Acestea includ fișiere lingvistice și instrumente de transcriere, vitale pentru funcțiile Galaxy AI, semn că firma se pregătește să evite orice probleme de compatibilitate în momentul lansării. În plus, resursele descărcabile prin Galaxy Store sugerează că momentul în care utilizatorii vor primi notificarea de update nu este departe.

Cine va primi primul One UI 8

Potrivit calendarului intern al companiei, primele dispozitive care vor fi actualizate sunt Galaxy S25, chiar în această lună. Ulterior, utilizatorii din Coreea de Sud vor avea prioritate, urmați la scurt timp de piețele din SUA și Europa. Modelele mai vechi, inclusiv Galaxy S24, vor primi update-ul într-o a doua etapă, deși data exactă rămâne incertă și ar putea varia de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Un alt detaliu interesant este că One UI 8, deși bazat pe Android 16, nu aduce o restructurare masivă a interfeței. Practic, update-ul construiește peste fundația lăsată de One UI 7, dar adaugă îmbunătățiri care nu au fost gata la timp pentru versiunea anterioară. De aceea, procesul de dezvoltare a fost mai rapid, dar impactul asupra utilizatorilor va fi unul semnificativ, cu funcții noi și optimizări vizibile.

