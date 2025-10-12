După ce seria Galaxy S25 a deschis oficial balul actualizărilor, Samsung trece rapid la generația anterioară. Începând din Coreea de Sud, One UI 8 începe să ajungă pe modelele Galaxy S24, S24+, S24 Ultra și S24 FE, dar și pe pliabilele Z Fold 6 și Z Flip 6. Restul lumii va primi update-ul la câteva zile distanță.

Vestea confirmă zvonurile care indicau 25 septembrie drept startul campaniei de actualizare pentru seria Galaxy S24. De altfel, utilizatorii sud-coreeni de S24 FE primesc deja firmware-ul cu versiunea S721NKSU6CYI6.

Ce aduce One UI 8 și cine mai primește actualizarea

Noua interfață One UI 8 promite îmbunătățiri vizibile în multitasking, productivitate și securitate, dar și funcții noi pentru sănătate, confidențialitate și fotografie. Samsung introduce și funcția Now Bar pe seria Galaxy S24, inițial rezervată generației S25. Interfața a fost descrisă de testeri drept „One UI 7, așa cum ar fi trebuit să fie”, adică versiunea completă a unor idei care nu au fost gata la timp pentru lansarea de la începutul anului.

Campania de testare beta a fost disponibilă doar în câteva țări, precum Germania, iar cei care rulează deja build-uri beta ar putea primi actualizarea stabilă chiar mai devreme.

Pentru modelele mai vechi, precum seria Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 sau telefoanele Galaxy A (A55, A54, A35, A36), update-ul va sosi abia în primele zile din octombrie.

