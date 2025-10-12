Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 23:01
1079 citiri
Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO
FOTO Unsplash

Un clip publicat de Sammobile a dezvăluit pentru prima dată experiența cu One UI 8.5 pe un Galaxy S25 Ultra, iar imaginile arată că Samsung pregătește modificări mult mai mari decât se aștepta. Interfața, încă aflată în stadiu de test, vine cu un design curățat, setări reproiectate și aplicații esențiale care primesc funcții noi.

Deși firmware-ul nu este finalizat și conține erori, direcția de design este clară și sugerează că update-ul major va fi lansat oficial odată cu seria Galaxy S26 la începutul anului viitor.

Ce aduce nou One UI 8.5

Cea mai vizibilă schimbare este panoul de setări rapide, acum complet personalizabil. Utilizatorii pot alege aranjarea verticală sau orizontală a comutatoarelor, pot muta liber butoanele sau le pot elimina complet. În meniul Setări apar colțuri mai rotunjite, spațiere aerisită și o bară de căutare repoziționată în partea de jos. Indicatorul de baterie se transformă și el, pictograma clasică fiind înlocuită de o simplă valoare procentuală, cu opțiuni suplimentare de personalizare aflate în lucru.

Aplicațiile Samsung primesc și ele atenție specială. Telefonul vine cu o bară inferioară redesenată și funcții noi precum mesageria vocală directă și transcrierea asistată. În Galerie, navigarea se face acum cu pictograme glisante pentru Imagini, Albume și Povești, iar meniul include opțiuni suplimentare, inclusiv o secțiune misterioasă numită „Colecții”.

Fișierele mele adoptă un look modern, cu pictograme rotunjite și bara de căutare mutată jos, iar aplicația Cameră aduce setări video reorganizate, posibilitatea de a salva direct pe memoria externă și un nou mod de înregistrare duală.

...citeste mai departe despre "Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO" pe Ziare.com

Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola face, în sfârșit, pasul spre cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google. După luni de așteptare, compania a început distribuirea actualizării Android 16 pentru o parte...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #Samsung, #Android, #galaxy , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă