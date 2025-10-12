Un clip publicat de Sammobile a dezvăluit pentru prima dată experiența cu One UI 8.5 pe un Galaxy S25 Ultra, iar imaginile arată că Samsung pregătește modificări mult mai mari decât se aștepta. Interfața, încă aflată în stadiu de test, vine cu un design curățat, setări reproiectate și aplicații esențiale care primesc funcții noi.

Deși firmware-ul nu este finalizat și conține erori, direcția de design este clară și sugerează că update-ul major va fi lansat oficial odată cu seria Galaxy S26 la începutul anului viitor.

Ce aduce nou One UI 8.5

Cea mai vizibilă schimbare este panoul de setări rapide, acum complet personalizabil. Utilizatorii pot alege aranjarea verticală sau orizontală a comutatoarelor, pot muta liber butoanele sau le pot elimina complet. În meniul Setări apar colțuri mai rotunjite, spațiere aerisită și o bară de căutare repoziționată în partea de jos. Indicatorul de baterie se transformă și el, pictograma clasică fiind înlocuită de o simplă valoare procentuală, cu opțiuni suplimentare de personalizare aflate în lucru.

Aplicațiile Samsung primesc și ele atenție specială. Telefonul vine cu o bară inferioară redesenată și funcții noi precum mesageria vocală directă și transcrierea asistată. În Galerie, navigarea se face acum cu pictograme glisante pentru Imagini, Albume și Povești, iar meniul include opțiuni suplimentare, inclusiv o secțiune misterioasă numită „Colecții”.

Fișierele mele adoptă un look modern, cu pictograme rotunjite și bara de căutare mutată jos, iar aplicația Cameră aduce setări video reorganizate, posibilitatea de a salva direct pe memoria externă și un nou mod de înregistrare duală.

...citeste mai departe despre "Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO" pe Ziare.com

Ads