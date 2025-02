Samsung surprinde utilizatorii: Now Bar din One UI 7 ajunge și pe telefoanele mai vechi, inclusiv cele din seria Galaxy A

Samsung pare să-și schimbe strategia în privința exclusivității anumitor funcții din One UI 7, iar cea mai mare surpriză este că Now Bar, caracteristica vedetă a noii interfețe, va fi disponibilă și pe modele mai vechi, inclusiv cele din seria Galaxy A.

Această schimbare vine după ce compania susținea inițial că doar dispozitivele echipate cu Snapdragon 8 Elite, precum Galaxy S25, vor putea rula această funcție.

Now Bar ajunge pe telefoane mai accesibile, în ciuda declarațiilor oficiale

În timp ce Samsung declara că One UI 7 nu este încă gata pentru lansare pe scară largă, utilizatorii care participă la programul beta au testat deja noul firmware pe Galaxy S24 încă din decembrie. Mai mult, unii utilizatori au reușit să instaleze One UI 7 chiar și pe Galaxy S23 și modele mai vechi, demonstrând că această interfață nu este atât de dependentă de hardware-ul de ultimă generație.

Surpriza majoră vine odată cu lansarea telefonului Galaxy F06, un model accesibil, echipat cu un procesor MediaTek Dimensity 6300, care vine din fabrică cu One UI 7 și cu Now Bar activ. Acest detaliu pune sub semnul întrebării argumentul Samsung conform căruia funcția ar necesita putere mare de procesare, având în vedere că un telefon entry-level o poate rula fără probleme.

Now Bar este o interfață interactivă plasată la baza ecranului, care oferă acces rapid la controale media, cronometrul, înregistrarea audio și alte funcții utile. Este practic o notificare persistentă în formă de pilulă, care centralizează informațiile relevante.

Ads

Pe lângă utilitatea sa, Now Bar a generat reacții mixte, unii utilizatori fiind nemulțumiți de faptul că sugestiile AI pot influența ceea ce vezi zilnic pe telefon. Samsung ar putea folosi această funcție pentru a oferi recomandări personalizate, inclusiv mesaje despre starea de spirit a utilizatorului, un aspect care amintește de abordările folosite de alte platforme de AI.

Un alt detaliu imposibil de ignorat este asemănarea izbitoare dintre Now Bar și Dynamic Island de la Apple. Forma sa de oval orizontal, plasarea și interacțiunea prin atingere și gesturi sunt aproape identice cu soluția implementată pe iPhone. Această asemănare ridică întrebări legate de originalitatea funcției și de intenția Samsung de a integra elemente familiare utilizatorilor Apple pentru a atrage mai mulți clienți.

Deși Samsung nu a confirmat un calendar oficial, informațiile recente sugerează că One UI 7 va ajunge pe multe modele mai vechi în următoarele luni, chiar dacă lansarea versiunii finale va fi întârziată de actualizările beta.

...citeste mai departe despre "Samsung surprinde utilizatorii: Now Bar din One UI 7 ajunge și pe telefoanele mai vechi, inclusiv cele din seria Galaxy A" pe Ziare.com

Ads