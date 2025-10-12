Nvidia bagă 100 de miliarde de dolari în OpenAI – investiția care poate rescrie viitorul inteligenței artificiale

FOTO OpenAI

Industria AI intră într-o nouă eră, iar mutarea făcută de Nvidia ar putea fi momentul care schimbă regulile jocului. Gigantul condus de Jensen Huang a anunțat că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, într-un parteneriat menit să ridice centre de date uriașe, cu o capacitate de 10 gigawați. Practic, suficient pentru a alimenta milioane de locuințe – dar, în realitate, energia va fi direcționată către antrenarea celor mai avansate modele de inteligență artificială.

Acordul vine într-un moment cheie pentru OpenAI, care caută să reducă dependența de Microsoft și să-și diversifice infrastructura. Iar pentru Nvidia, colaborarea confirmă statutul de jucător indispensabil într-o economie tot mai mult bazată pe AI.

De ce este parteneriatul Nvidia–OpenAI un „game changer”

OpenAI va trata Nvidia drept „partener strategic preferat”, ceea ce înseamnă acces prioritar la cipurile și tehnologia care domină piața AI. De altfel, analiștii cred că aportul Nvidia nu va însemna doar bani, ci și livrări directe de acceleratoare, credite cloud sau chiar capital propriu.

În paralel, OpenAI derulează și alte proiecte masive de infrastructură, precum Stargate, dar înțelegerea cu Nvidia ridică miza la un nivel nemaiatins până acum. Este una dintre cele mai mari investiții din istoria tehnologiei, iar dacă planul se materializează, centrele de date rezultate ar putea deveni etalonul global pentru cum va arăta infrastructura digitală a deceniului următor.

