Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:43
Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
Autoritatea de reglementare a pieței din China a anunțat luni că Nvidia ar fi încălcat legea antimonopol în urma achiziției Mellanox din 2020. Investigația preliminară lansată de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) ridică semne de întrebare asupra modului în care compania americană a respectat condițiile impuse la momentul aprobării tranzacției.

Afacerea, prin care Nvidia a cumpărat firma israeliană Mellanox, furnizor de soluții de rețea pentru centre de date și servere, fusese validată de Beijing acum cinci ani, dar cu clauze stricte. SAMR nu a detaliat deocamdată ce prevederi ar fi fost încălcate, însă a confirmat că ancheta va continua.

Ce tensiuni comerciale sunt

Cazul apare într-un context delicat. Negocierile comerciale dintre SUA și China s-au reluat duminică la Madrid, însă tensiunile tehnologice se adâncesc. Doar cu o zi înainte, Beijingul a deschis două investigații paralele: una antidumping privind cipurile americane și alta împotriva restricțiilor SUA aplicate industriei chineze de semiconductori.

Pentru Nvidia, piața chineză a devenit tot mai complicată. Cipul H20, dezvoltat special pentru a respecta regulile de export din SUA, a fost blocat la intrarea în China la începutul anului. Directorul Jensen Huang a avertizat că, fără prezența companiilor americane, giganți locali precum Huawei vor ocupa rapid piața de inteligență artificială, estimată la 50 de miliarde de dolari în următorii ani.

