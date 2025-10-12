Nokia nu dispare: telefoanele cu butoane rămân pe piață și după 2026, grație HMD Global

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:01
218 citiri
Nokia nu dispare: telefoanele cu butoane rămân pe piață și după 2026, grație HMD Global
FOTO HMD

Chiar dacă epoca smartphone-urilor pare să fi acaparat aproape complet piața, telefoanele clasice cu butoane nu își spun încă ultimul cuvânt. HMD Global și Nokia au decis să prelungească acordul de licențiere pentru aceste modele dincolo de termenul inițial din 2026, păstrând astfel vie o parte importantă din moștenirea brandului finlandez.

India joacă rolul central în acest segment, fiind nu doar cea mai mare piață de consum, ci și principalul hub de producție și export. În 2024, HMD a livrat peste 54 de milioane de telefoane cu butoane, reușind să obțină o cotă de piață de 22,4% ca volum și peste 30% ca valoare. Cifre care arată clar că, în anumite zone și contexte, simplitatea rămâne un atu.

Telefoanele clasice, între nostalgie și utilitate practică

Pentru Nokia, extinderea acestui acord înseamnă păstrarea relevanței într-un segment care a consacrat brandul. În multe regiuni rurale, telefoanele cu butoane continuă să fie esențiale: sunt mai ieftine, mai rezistente și mai ușor de folosit. În același timp, există și categoria de utilizatori nostalgici, care le preferă drept telefoane de rezervă.

HMD vede însă și o oportunitate strategică: aceste modele pot reprezenta o rampă de extindere către alte produse, smartphone-uri sub brand propriu, tablete sau gadgeturi noi.

Cele mai recente lansări confirmă această strategie. Modelele HMD 101 4G și HMD 102 4G, listate deja pe site-ul companiei, costă între 22 și 25 de dolari și vin cu funcții clasice, dar apreciate: player MP3, mufă pentru căști de 3,5 mm, jocul Snake și chiar cameră opțională.

...citeste mai departe despre "Nokia nu dispare: telefoanele cu butoane rămân pe piață și după 2026, grație HMD Global" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #Nokia, #HMD lansare Nokia telefoane , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă