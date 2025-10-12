Nokia nu dispare: telefoanele cu butoane rămân pe piață și după 2026, grație HMD Global

Chiar dacă epoca smartphone-urilor pare să fi acaparat aproape complet piața, telefoanele clasice cu butoane nu își spun încă ultimul cuvânt. HMD Global și Nokia au decis să prelungească acordul de licențiere pentru aceste modele dincolo de termenul inițial din 2026, păstrând astfel vie o parte importantă din moștenirea brandului finlandez.

India joacă rolul central în acest segment, fiind nu doar cea mai mare piață de consum, ci și principalul hub de producție și export. În 2024, HMD a livrat peste 54 de milioane de telefoane cu butoane, reușind să obțină o cotă de piață de 22,4% ca volum și peste 30% ca valoare. Cifre care arată clar că, în anumite zone și contexte, simplitatea rămâne un atu.

Telefoanele clasice, între nostalgie și utilitate practică

Pentru Nokia, extinderea acestui acord înseamnă păstrarea relevanței într-un segment care a consacrat brandul. În multe regiuni rurale, telefoanele cu butoane continuă să fie esențiale: sunt mai ieftine, mai rezistente și mai ușor de folosit. În același timp, există și categoria de utilizatori nostalgici, care le preferă drept telefoane de rezervă.

HMD vede însă și o oportunitate strategică: aceste modele pot reprezenta o rampă de extindere către alte produse, smartphone-uri sub brand propriu, tablete sau gadgeturi noi.

Cele mai recente lansări confirmă această strategie. Modelele HMD 101 4G și HMD 102 4G, listate deja pe site-ul companiei, costă între 22 și 25 de dolari și vin cu funcții clasice, dar apreciate: player MP3, mufă pentru căști de 3,5 mm, jocul Snake și chiar cameră opțională.

